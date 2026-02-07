Salieron a robar, fueron perseguidos por la víctima y terminaron detenidos

Con la información aportada, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona y lograron aprehender a ambos sujetos, además de recuperar los objetos sustraídos. Los detenidos quedaron vinculados a una causa por robo en grado de tentativa y fueron puestos a disposición de la UFI Flagrancia.

El segundo hecho ocurrió en el Barrio Buenaventura Luna, también en Rawson. Allí, un hombre de 36 años, identificado como Mercado, fue interceptado por personal policial cuando trasladaba una puerta reja de metal por calle Rivadavia, entre Boulevard Sarmiento y Agustín Gómez.

La Policía había recibido un llamado alertando sobre una persona en actitud sospechosa. Al llegar, los efectivos encontraron al sujeto con la reja en su poder. Al ser consultado, no pudo explicar su procedencia y mostró un comportamiento nervioso, lo que reforzó las sospechas.

Minutos después, una mujer de 37 años se presentó en el lugar y reconoció el elemento como propio, confirmando que había sido sustraído de su vivienda. Tras comunicarse con la Unidad Territorial, el ayudante fiscal Oscar Oropel dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia por hurto simple.

Ambos casos reflejaron un denominador común: la rápida intervención policial, el aporte de las víctimas y la recuperación inmediata de los elementos robados, evitando que los hechos se concretaran.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron la importancia de denunciar de forma inmediata este tipo de situaciones, ya que permite activar los protocolos y aumentar las posibilidades de esclarecer los delitos en el momento.