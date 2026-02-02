Dos "robarruedas" fueron condenados y trasladados al Penal de Chimbas

Investigación y modus operandi

La investigación que derivó en esta condena se inició a comienzos de 2025, tras una seguidilla de robos de ruedas de auxilio, principalmente de vehículos de alta gama, cometidos de forma reiterada en distintos puntos del Gran San Juan.

Según consta en el legajo judicial, el análisis de cámaras de seguridad y diversas intervenciones telefónicas permitió identificar a los integrantes de la banda y reconstruir su modus operandi. La coordinación se realizaba mediante llamadas y mensajes, y los robos se concretaban en lugares de alta concurrencia, como el complejo deportivo Siux, el Estadio Aldo Cantoni y el supermercado Chango Más, entre otros.

image

En los episodios investigados, los ahora condenados se acercaban a vehículos estacionados y, utilizando pinzas u otras herramientas, cortaban la cadena de seguridad para sustraer la rueda de auxilio. Luego la trasladaban en un automóvil hasta un domicilio, donde era ofrecida a la venta a través de redes sociales.

Una causa más amplia

La sentencia se inscribe en una causa de mayor alcance instruida por la UFI Delitos Contra la Propiedad, que investiga a una organización señalada por robos sistemáticos en estacionamientos, principalmente de supermercados, donde buscaban vehículos sin testigos cercanos para cometer los hechos de manera disimulada.

image

Además de los dos condenados en esta instancia, la investigación alcanzó a otros miembros de la banda, entre ellos Mauricio “Pitufo” Rodríguez, Pablo “El Dibu” Díaz, Carlos Maximiliano Páez y Ramón Héctor Anes, quienes permanecen detenidos, además de otros imputados que fueron capturados tras permanecer prófugos. Las acusaciones incluyen robo agravado en poblado y en banda y encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad.

En la lista de damnificados figuran, incluso, intendentes de Pocito y de Rivadavia, lo que le dio mayor visibilidad pública al expediente. En particular, se confirmó que uno de los afectados fue el jefe comunal de Rivadavia, Sergio Miodowsky.

Finalmente, en el mismo proceso judicial, Pablo Emanuel Díaz también recibió condena por el delito de venta de sustancias medicinales sin receta, sumando un antecedente penal adicional a su situación judicial.