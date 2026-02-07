Sábado sanjuanino: jornada ideal al aire libre, pero con calor intenso

En cuanto al viento, se espera que sople de manera leve a moderada desde el sur y sureste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Estas condiciones ayudarán a sostener un clima estable durante todo el día.

La humedad se ubicará en valores relativamente bajos, con registros cercanos al 30% en su punto mínimo y hasta el 61% en su máxima, generando una sensación de ambiente seco durante buena parte de la jornada.

El sol saldrá poco antes de las 6:30 y se ocultará después de las 20:00, ofreciendo más de 13 horas de luz natural, ideales para aprovechar espacios verdes, paseos y actividades al aire libre.

Hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender de manera progresiva, ubicándose alrededor de los 20 grados, sin lluvias ni fenómenos adversos.

Frente a este panorama, desde los organismos oficiales recomiendan mantener una buena hidratación, usar protector solar, ropa clara y liviana, y evitar la exposición directa al sol entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando el calor será más intenso.

De esta manera, los sanjuaninos podrán disfrutar de un sábado con clima estable, cielo despejado y temperaturas elevadas, ideal para salir y compartir, siempre con los cuidados necesarios.