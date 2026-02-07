"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > calor

Sábado sanjuanino: jornada ideal al aire libre, pero con calor intenso

El SMN anticipa un sábado estable en San Juan, con cielo despejado, temperaturas elevadas y sin lluvias. Recomiendan hidratarse y evitar el sol en las horas centrales.

San Juan tendrá este sábado una jornada marcada por el buen tiempo, el sol protagonista y el calor típico de esta época, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Desde las primeras horas del día, el ambiente se presentará templado y agradable, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 9 y 13 grados durante la madrugada y la mañana. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima cercana a los 32°C por la tarde, consolidando un escenario de calor intenso en toda la provincia.

El cielo se mantendrá mayormente despejado o con nubosidad leve, sin probabilidad de lluvias ni cambios bruscos. Esta estabilidad permitirá una excelente visibilidad y una fuerte presencia del sol, favoreciendo las actividades recreativas, deportivas y familiares.

Te puede interesar...

En cuanto al viento, se espera que sople de manera leve a moderada desde el sur y sureste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Estas condiciones ayudarán a sostener un clima estable durante todo el día.

La humedad se ubicará en valores relativamente bajos, con registros cercanos al 30% en su punto mínimo y hasta el 61% en su máxima, generando una sensación de ambiente seco durante buena parte de la jornada.

El sol saldrá poco antes de las 6:30 y se ocultará después de las 20:00, ofreciendo más de 13 horas de luz natural, ideales para aprovechar espacios verdes, paseos y actividades al aire libre.

Hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender de manera progresiva, ubicándose alrededor de los 20 grados, sin lluvias ni fenómenos adversos.

Frente a este panorama, desde los organismos oficiales recomiendan mantener una buena hidratación, usar protector solar, ropa clara y liviana, y evitar la exposición directa al sol entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando el calor será más intenso.

De esta manera, los sanjuaninos podrán disfrutar de un sábado con clima estable, cielo despejado y temperaturas elevadas, ideal para salir y compartir, siempre con los cuidados necesarios.

Temas

Te puede interesar