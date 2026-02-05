Tragedia en Rawson: una mujer de 79 años murió tras ser atropellada por una moto

El accidente ocurrió aproximadamente a las 13 horas en la intersección de calle Guayaquil y Paula Albarracín de Sarmiento. Por motivos que aún son materia de investigación, una motocicleta impactó de lleno con la mujer.

Tras el fuerte impacto, personal de emergencias médicas trasladó a la víctima de urgencia al hospital en estado crítico. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, la mujer fue ingresada de inmediato a quirófano para ser intervenida.