Un fatal siniestro vial se registró este mediodía en la jurisdicción de la Subcomisaría Villa Hipódromo. Una mujer de 79 años perdió la vida luego de ser atropellada por una motocicleta mientras intentaba cruzar la calzada, según confirmaron fuentes policiales.
Tragedia en Rawson: una mujer de 79 años murió tras ser atropellada por una moto
La víctima intentaba cruzar la calle en las inmediaciones de Villa Hipódromo cuando fue embestida. Falleció minutos después mientras era intervenida quirúrgicamente en el hospital.