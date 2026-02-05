"
Tragedia en Rawson: una mujer de 79 años murió tras ser atropellada por una moto

La víctima intentaba cruzar la calle en las inmediaciones de Villa Hipódromo cuando fue embestida. Falleció minutos después mientras era intervenida quirúrgicamente en el hospital.

Un fatal siniestro vial se registró este mediodía en la jurisdicción de la Subcomisaría Villa Hipódromo. Una mujer de 79 años perdió la vida luego de ser atropellada por una motocicleta mientras intentaba cruzar la calzada, según confirmaron fuentes policiales.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 13 horas en la intersección de calle Guayaquil y Paula Albarracín de Sarmiento. Por motivos que aún son materia de investigación, una motocicleta impactó de lleno con la mujer.

Tras el fuerte impacto, personal de emergencias médicas trasladó a la víctima de urgencia al hospital en estado crítico. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, la mujer fue ingresada de inmediato a quirófano para ser intervenida.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, desde el nosocomio confirmaron su fallecimiento minutos después de haber ingresado a la cirugía.

