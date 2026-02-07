Internas, desgaste y cambio de panelista en el ciclo de Mario Pergolini
Tras semanas de rumores, se confirmó la salida de Laila Roth de “Otro Día Perdido”. Hubo versiones internas, desgaste laboral y la llegada de Evelyn Botto como reemplazo.
En las últimas semanas, el futuro de Laila Roth en “Otro Día Perdido”, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, se convirtió en tema de debate en redes y medios. Rumores, videos y versiones cruzadas anticiparon una salida que finalmente quedó confirmada, junto con la llegada de Evelyn Botto como nueva integrante del ciclo.
Aunque públicamente se habló de una desvinculación en buenos términos vinculada a proyectos personales, puertas adentro del canal el escenario habría sido más complejo. Según información difundida en programas de espectáculos, la decisión de apartar a la humorista no habría sido exclusivamente personal, sino impulsada por la producción.
Desde el entorno del programa trascendió que la salida fue definida por el equipo, luego de una serie de situaciones que generaron malestar interno y desgaste en la convivencia laboral.
De acuerdo a versiones periodísticas, uno de los primeros focos de conflicto fueron las vacaciones y ausencias en los primeros meses del ciclo, sumadas a pedidos frecuentes de días libres para cumplir con compromisos de stand up.
También se mencionaron llegadas tarde y dificultades para cumplir con los guiones, aspectos que habrían sido observados por la producción.
Con el correr de las semanas, el problema central habría pasado por una cuestión de clima laboral y actitud, que terminó afectando la dinámica del equipo. Desde el entorno del programa señalaron que Roth no logró integrarse plenamente al trío principal desde el inicio, lo que terminó debilitando su rol dentro del ciclo.
Incluso, en algunos programas al aire, el propio Pergolini habría dejado entrever diferencias vinculadas a viajes y compromisos externos.
La versión de Laila Roth
Ante la multiplicación de consultas en redes, Laila Roth decidió aclarar su situación a través de sus redes sociales. Allí explicó que su salida estuvo relacionada con la incompatibilidad entre el programa y su agenda internacional de shows.
La humorista señaló que este año retomará con fuerza su gira por Estados Unidos, México y Europa, compromisos que le impedían sostener una participación estable en televisión.
Además, destacó el buen vínculo con la productora y remarcó que siempre recibió un trato profesional, dejando en claro que no hubo conflictos personales ni escándalos públicos. De esta manera, buscó llevar tranquilidad a sus seguidores y despejar versiones sobre un alejamiento traumático.
Evelyn Botto, la nueva incorporación
Con la salida confirmada, la producción avanzó rápidamente en la búsqueda de un reemplazo. La elegida fue Evelyn Botto, reconocida locutora y figura del espectáculo, quien ya fue confirmada como parte del equipo.
La propia Botto ratificó su incorporación y se mostró entusiasmada con el nuevo desafío, aunque evitó dar demasiados detalles sobre su rol en el ciclo. Su llegada marca una nueva etapa para “Otro Día Perdido”, que busca reforzar su formato y renovar energías en medio de los cambios.
Mientras Laila Roth se prepara para una intensa agenda internacional, el programa de Pergolini apuesta a consolidar su equipo con la llegada de Botto.
La salida, atravesada por versiones contrapuestas, expuso las tensiones habituales de los programas diarios, donde la exigencia, los tiempos y los compromisos externos suelen generar fricciones. Finalmente, ambas partes optaron por bajar el tono del conflicto y seguir caminos separados, priorizando sus proyectos profesionales.