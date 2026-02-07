Dos mujeres fueron atacadas a golpes y con cuchillo en plena calle
Dos hermanas de 17 y 18 años fueron atacadas por otras mujeres en una esquina de Capital durante la madrugada del viernes. Hubo golpes, amenazas con un cuchillo y una denuncia que ya investiga la Justicia.
Una caminata habitual durante la madrugada terminó en una escena de violencia para dos jóvenes hermanas en la ciudad de Capital. El hecho ocurrió este viernes, cuando ambas fueron interceptadas y atacadas por otras dos mujeres en plena vía pública.
Las víctimas tienen 17 y 18 años y viven en el barrio Costa Canal. Según la información policial, caminaban por calle Mendoza cuando, al llegar a la intersección con Mary O’Graham, se cruzaron con las agresoras.
En ese punto, por motivos que todavía se investigan, comenzó una discusión verbal que rápidamente escaló y derivó en una pelea física. De acuerdo a la denuncia, el intercambio de palabras estuvo vinculado a conflictos previos entre las partes, aunque esos antecedentes no fueron detallados oficialmente.
En pocos segundos, las agresoras se abalanzaron sobre las hermanas y comenzaron a golpearlas sin darles oportunidad de defenderse.
La menor de ellas fue la más afectada. Sufrió arañazos en el cuello y cortes superficiales en el pecho, mientras que su hermana mayor también presentó lesiones producto de los golpes.
Durante el ataque, una de las mujeres habría sacado un cuchillo y lanzado puntazos a la altura del pecho de la adolescente de 17 años. Afortunadamente, ninguna de las heridas resultó de gravedad. Sin embargo, la situación generó alarma entre vecinos y transeúntes, que presenciaron parte del episodio.
Según consta en la denuncia, las agresoras fueron identificadas como María y Rosa Gutiérrez, conocidas en la zona. Tras el ataque, las dos mujeres se retiraron del lugar antes de que llegara la Policía. Hasta el momento, continúan sin ser localizadas.
Personal de la Comisaría 2ª intervino luego de un llamado al sistema de emergencias, asistió a las víctimas y realizó las actuaciones correspondientes. La causa quedó en manos de la UFI Genérica, que avanza con la investigación para determinar el origen del conflicto, recabar testimonios y definir posibles medidas judiciales.
Mientras tanto, las jóvenes continúan recuperándose de las lesiones y esperan que se esclarezca lo ocurrido.