Dos mujeres fueron atacadas a golpes y con cuchillo en plena calle

En pocos segundos, las agresoras se abalanzaron sobre las hermanas y comenzaron a golpearlas sin darles oportunidad de defenderse.

La menor de ellas fue la más afectada. Sufrió arañazos en el cuello y cortes superficiales en el pecho, mientras que su hermana mayor también presentó lesiones producto de los golpes.

Durante el ataque, una de las mujeres habría sacado un cuchillo y lanzado puntazos a la altura del pecho de la adolescente de 17 años. Afortunadamente, ninguna de las heridas resultó de gravedad. Sin embargo, la situación generó alarma entre vecinos y transeúntes, que presenciaron parte del episodio.

Según consta en la denuncia, las agresoras fueron identificadas como María y Rosa Gutiérrez, conocidas en la zona. Tras el ataque, las dos mujeres se retiraron del lugar antes de que llegara la Policía. Hasta el momento, continúan sin ser localizadas.

Personal de la Comisaría 2ª intervino luego de un llamado al sistema de emergencias, asistió a las víctimas y realizó las actuaciones correspondientes. La causa quedó en manos de la UFI Genérica, que avanza con la investigación para determinar el origen del conflicto, recabar testimonios y definir posibles medidas judiciales.

Mientras tanto, las jóvenes continúan recuperándose de las lesiones y esperan que se esclarezca lo ocurrido.