River-Tigre, un cruce directo por la punta del Apertura

De cara al compromiso, el entrenador millonario realizaría dos modificaciones en la defensa. Matías Viña, tras cumplir su sanción, regresará al lateral izquierdo, lo que provocará el corrimiento de Paulo Díaz y el retorno de Lautaro Rivero a su puesto habitual como segundo marcador central.

image

En ofensiva, la baja obligada será la de Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro. Su lugar será ocupado por Maximiliano Salas, que tendrá una nueva oportunidad para consolidarse en el once titular luego de iniciar el año como suplente.

Uno de los cambios más llamativos estará en el arco. A pesar de que Franco Armani y Ezequiel Centurión entrenaron con normalidad, el arquero será el juvenil Santiago Beltrán, quien mantiene el arco invicto en sus tres primeros partidos como profesional. Armani no fue convocado y se espera que reaparezca en la próxima fecha.

Del otro lado, Tigre llega como segundo en la Zona B, producto de dos victorias y un empate. El Matador venció 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, 3 a 1 a Racing y empató 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba, consolidando un buen arranque de torneo.

El equipo de Diego Davobe volverá a jugar en el Monumental luego de dos años, ya que en 2025 no coincidió con River en fase regular ni en instancias decisivas. En sus últimas tres visitas al estadio, el balance fue favorable para Tigre, con dos triunfos y una derrota.

Embed - RIVER VS. TIGRE | TORNEO APERTURA | RADIO LA RED EN VIVO

Otro de los condimentos del partido será el regreso de Gonzalo “Pity” Martínez, quien viene de convertir frente a Racing y será homenajeado por la dirigencia de River, además de recibir el reconocimiento del público, como ocurrió recientemente con Ignacio Fernández.

Posibles formaciones

River:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.

Tigre:

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo.

DT: Diego Davobe.