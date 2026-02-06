Insólito: un hombre se coló por una reja para robar, huyó y quedó grabado

En el exterior lo esperaba un cómplice, que llevaba puesta una camiseta de la Selección argentina y cumplía el rol de apoyo durante la maniobra. Tras concretar el robo, ambos escaparon a toda velocidad.

La secuencia generó sorpresa e indignación en redes sociales por la agilidad con la que el joven logró colarse en el comercio y cometer el delito en cuestión de segundos.

Horas después, según informó el diario San Juan al Día, la Policía logró detener al principal sospechoso que aparece en el video ingresando al local. Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre su identidad ni detalles del procedimiento.

En paralelo, fuentes policiales indicaron que continúan analizando las imágenes para determinar con precisión lo sustraído y establecer el grado de participación del segundo involucrado.

Mientras tanto, el video sigue circulando en redes y reavivó el debate sobre la inseguridad y la vulnerabilidad de los pequeños comercios en distintos puntos del departamento.