Insólito: un hombre se coló por una reja para robar, huyó y quedó grabado
Un joven ingresó por un hueco en la reja de un almacén de Pocito, robó varios objetos y escapó con un cómplice. La secuencia quedó grabada, se viralizó y terminó con un detenido.
Un insólito robo ocurrido en un almacén del barrio Villas Las Mercedes, en Pocito, se viralizó en las últimas horas luego de que se difundiera el video captado por una cámara de seguridad del local.
El hecho ocurrió cerca de las 22 del jueves, cuando el comercio se encontraba sin personas en su interior. Según muestran las imágenes, dos jóvenes se acercaron al frente del negocio y, tras verificar que no había movimiento, uno de ellos decidió ingresar por un pequeño hueco en la reja.
Vestido con remera celeste y pantalón corto de jean, el delincuente se deslizó con rapidez hacia el interior, recorrió el local durante algunos segundos y tomó una bolsa con distintos objetos, cuyo contenido no fue precisado.
En el exterior lo esperaba un cómplice, que llevaba puesta una camiseta de la Selección argentina y cumplía el rol de apoyo durante la maniobra. Tras concretar el robo, ambos escaparon a toda velocidad.
La secuencia generó sorpresa e indignación en redes sociales por la agilidad con la que el joven logró colarse en el comercio y cometer el delito en cuestión de segundos.
Horas después, según informó el diario San Juan al Día, la Policía logró detener al principal sospechoso que aparece en el video ingresando al local. Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre su identidad ni detalles del procedimiento.
En paralelo, fuentes policiales indicaron que continúan analizando las imágenes para determinar con precisión lo sustraído y establecer el grado de participación del segundo involucrado.
Mientras tanto, el video sigue circulando en redes y reavivó el debate sobre la inseguridad y la vulnerabilidad de los pequeños comercios en distintos puntos del departamento.