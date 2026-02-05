"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > robo

"Creían que no había nadie": los detalles del robo en una vivienda de Ruta 20

Fuentes policiales confirmaron que los malvivientes ingresaron por el sector trasero. Afortunadamente, no hubo violencia física contra el hombre que custodiaba el domicilio.

Un momento de gran tensión se vivió la noche del martes en un barrio privado del departamento Santa Lucía, ubicado sobre la Ruta Nacional 20. Según confirmaron fuentes policiales, un grupo de delincuentes irrumpió en una vivienda tras saltar un cierre perimetral, bajo la presunción de que los moradores no se encontraban en el lugar.

Sin embargo, en el interior de la casa se encontraba un hombre mayor, quien se había quedado esa noche con el fin de cuidar la propiedad de su hijo. Los delincuentes, que ingresaron por el sector del fondo, se toparon con el hombre al ingresar a los ambientes principales.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los malvivientes lo redujeron y lograron llevarse diversos objetos de valor y pertenencias de la familia. Hasta el momento no hay mayores detalles.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar