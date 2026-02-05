Un momento de gran tensión se vivió la noche del martes en un barrio privado del departamento Santa Lucía, ubicado sobre la Ruta Nacional 20. Según confirmaron fuentes policiales, un grupo de delincuentes irrumpió en una vivienda tras saltar un cierre perimetral, bajo la presunción de que los moradores no se encontraban en el lugar.
"Creían que no había nadie": los detalles del robo en una vivienda de Ruta 20
Fuentes policiales confirmaron que los malvivientes ingresaron por el sector trasero. Afortunadamente, no hubo violencia física contra el hombre que custodiaba el domicilio.