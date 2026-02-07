La China habló de Icardi y volvió a quedar Sabrina Rojas en el centro

En su momento, la propia Rojas había contado en televisión que coincidió con Icardi en una salida nocturna. Allí relató que él la miraba de manera insistente, aunque aclaró que no pasó nada entre ellos. Ese recuerdo volvió a tomar protagonismo tras las declaraciones de la China.

image

Mientras crecía el revuelo, Sabrina eligió no referirse directamente a los rumores. En cambio, utilizó sus redes sociales para anunciar su despedida del programa “Sálvese Quien Pueda”, donde venía reemplazando a Yanina Latorre desde fines de diciembre.

image

A través de un extenso mensaje, agradeció a América TV, a sus compañeros y al equipo de producción, y destacó la oportunidad que tuvo de desarrollarse como conductora. También expresó su deseo de regresar pronto a la pantalla.

En paralelo, las declaraciones de la China también reavivaron viejas polémicas vinculadas a Pampita y Benjamín Vicuña. Usuarios recordaron antiguos mensajes y publicaciones que habían quedado como testimonio del escándalo del motorhome, lo que volvió a alimentar el debate en redes.

image

De esta manera, una entrevista que parecía enfocada en su presente sentimental terminó reabriendo conflictos pasados y generando nuevas tensiones entre figuras del espectáculo, con Sabrina Rojas nuevamente en el centro de la escena.