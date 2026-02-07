La China habló de Icardi y volvió a quedar Sabrina Rojas en el centro
Tras hablar en lo de Moria Casán sobre su relación con Mauro Icardi, la China Suárez desató una nueva polémica que volvió a ubicar a Sabrina Rojas en el centro de los rumores.
La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras su reciente participación en el programa de Moria Casán, donde se refirió a su relación con Mauro Icardi y lanzó declaraciones que generaron una fuerte repercusión en redes sociales y en el mundo del espectáculo.
Durante la entrevista, la actriz habló sin rodeos sobre los rumores que suelen rodear su vida personal y aseguró que, mientras estaba en pareja con el futbolista, varias mujeres —casadas y solteras— intentaron seducirlo. Aunque evitó dar nombres, dejó en claro que esas situaciones fueron frecuentes.
Sus palabras no tardaron en generar especulaciones. En redes sociales y programas de espectáculos comenzó a circular con fuerza el nombre de Sabrina Rojas, a partir de un episodio ocurrido tiempo atrás en un boliche porteño.
En su momento, la propia Rojas había contado en televisión que coincidió con Icardi en una salida nocturna. Allí relató que él la miraba de manera insistente, aunque aclaró que no pasó nada entre ellos. Ese recuerdo volvió a tomar protagonismo tras las declaraciones de la China.
Mientras crecía el revuelo, Sabrina eligió no referirse directamente a los rumores. En cambio, utilizó sus redes sociales para anunciar su despedida del programa “Sálvese Quien Pueda”, donde venía reemplazando a Yanina Latorre desde fines de diciembre.
A través de un extenso mensaje, agradeció a América TV, a sus compañeros y al equipo de producción, y destacó la oportunidad que tuvo de desarrollarse como conductora. También expresó su deseo de regresar pronto a la pantalla.
En paralelo, las declaraciones de la China también reavivaron viejas polémicas vinculadas a Pampita y Benjamín Vicuña. Usuarios recordaron antiguos mensajes y publicaciones que habían quedado como testimonio del escándalo del motorhome, lo que volvió a alimentar el debate en redes.
De esta manera, una entrevista que parecía enfocada en su presente sentimental terminó reabriendo conflictos pasados y generando nuevas tensiones entre figuras del espectáculo, con Sabrina Rojas nuevamente en el centro de la escena.