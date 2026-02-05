Un motociclista chocó contra un camión recolector de basura y murió

De acuerdo a la información judicial, el camión Mercedes Benz de la Municipalidad de Rivadavia circulaba por calle Lavalle de oeste a este. Al ser una arteria angosta y de doble sentido, el chofer se desplazaba a muy baja velocidad mientras los operarios recogían las bolsas de basura domiciliaria.

En el mismo sentido avanzaba Víctor Hugo Silva a bordo de su motocicleta Honda 150 cc. El hombre se dirigía desde su casa en Villa Seminario hacia un club deportivo cercano.