Un motociclista chocó contra un camión recolector de basura y murió

La víctima, identificada como Víctor Hugo Silva, impactó la parte trasera del vehículo municipal cuando este se encontraba detenido realizando tareas de recolección.

Un hombre de 59 años perdió la vida de manera instantánea tras protagonizar un fuerte siniestro vial la noche del miércoles. El hecho ocurrió pasadas las 21:30 sobre la calle Lavalle, en las inmediaciones de Villa San Roque, cuando el motociclista colisionó con la parte trasera de un camión de residuos.

De acuerdo a la información judicial, el camión Mercedes Benz de la Municipalidad de Rivadavia circulaba por calle Lavalle de oeste a este. Al ser una arteria angosta y de doble sentido, el chofer se desplazaba a muy baja velocidad mientras los operarios recogían las bolsas de basura domiciliaria.

En el mismo sentido avanzaba Víctor Hugo Silva a bordo de su motocicleta Honda 150 cc. El hombre se dirigía desde su casa en Villa Seminario hacia un club deportivo cercano.

El dato clave aportado por Fiscalía indica que, al llegar al tramo entre calles Meglioli y Juncal, el camión detuvo su marcha por completo para que el personal cargara las bolsas en el acoplado. En ese instante, Silva impactó violentamente contra la parte trasera del vehículo mayor, lo que provocó su caída fatal sobre la calzada.

Efectivos de la Policía Científica y personal de la Fiscalía trabajaron en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica exacta del siniestro. Posteriormente, se procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial, mientras los familiares de la víctima fueron informados en la escena de la tragedia.

