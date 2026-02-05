Un hombre de 59 años perdió la vida de manera instantánea tras protagonizar un fuerte siniestro vial la noche del miércoles. El hecho ocurrió pasadas las 21:30 sobre la calle Lavalle, en las inmediaciones de Villa San Roque, cuando el motociclista colisionó con la parte trasera de un camión de residuos.
Un motociclista chocó contra un camión recolector de basura y murió
La víctima, identificada como Víctor Hugo Silva, impactó la parte trasera del vehículo municipal cuando este se encontraba detenido realizando tareas de recolección.