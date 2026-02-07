Piden rastrear fondos millonarios y empresas vinculadas a Toviggino
La Fiscalía federal pidió nuevas medidas para investigar un presunto esquema de lavado de dinero que involucra a empresas vinculadas a la AFA, Banfield y dirigentes del fútbol argentino.
La investigación judicial que busca esclarecer un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino sumó en las últimas horas un nuevo avance clave. La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, presentó una batería de pedidos de prueba para profundizar el análisis del manejo de fondos millonarios y la trama societaria detrás de una lujosa mansión en Pilar.
Las medidas fueron elevadas ante el juez federal Luis Armella, quien tiene a su cargo el expediente y ya ordenó diversas diligencias para reconstruir el circuito financiero bajo sospecha.
La causa apunta a un presunto esquema de lavado que involucra al Club Atlético Banfield, a la empresa Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, y a firmas vinculadas al entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Sur Finanzas fue sponsor y financista de varios clubes, y su operatoria es uno de los focos centrales del expediente. Durante allanamientos realizados en:
La sede de la AFA
Las oficinas de Sur Finanzas
El club Banfield
El domicilio del empresario teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillete
La Justicia secuestró documentación, celulares y computadoras, que actualmente están siendo peritados.
Empresas en la mira y sospechas millonarias
Uno de los puntos más sensibles de la causa gira en torno a TourProdEnter LLC, empresa presidida por Erica Gillete y vinculada a Faroni. En 2021, la firma firmó un contrato con la AFA para actuar como agente comercial en el exterior.
Según la investigación, esta compañía habría administrado más de 200 millones de dólares, de los cuales alrededor de 42 millones podrían haber sido desviados a empresas fantasma.
Ante este escenario, la Fiscalía solicitó un exhorto a Estados Unidos para conocer:
Registros societarios
Domicilios
Actas constitutivas
Beneficiarios finales de TourProdEnter y de otras firmas relacionadas: Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.
El objetivo es establecer quiénes fueron los verdaderos destinatarios del dinero.
Pedidos bancarios y financieros
Entre las medidas clave, Incardona solicitó información detallada sobre:
Cuentas bancarias de la AFA y TourProdEnter
Formularios de apertura
Firmas autorizadas
Transferencias hacia y desde Argentina
Contratos de asesoramiento y servicios
También pidió los convenios firmados por la empresa de Faroni con terceros en representación de la AFA.
Empresas vinculadas a Toviggino bajo investigación
La pesquisa también se extendió a compañías relacionadas con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y con una mansión de 105 mil metros cuadrados en Pilar. La Fiscalía pidió levantar el secreto bancario, fiscal y financiero de:
Nuevo Holding Bilbao S.A.
Soma SRL
Malte SRL
Malte es la empresa que brindó el servicio de VAR a la AFA y que adquirió el terreno donde luego se construyó la propiedad investigada.
En mayo de 2024, el inmueble fue comprado por Real Central SRL, a nombre de Luciano Pantano y su madre, una jubilada, quienes —según la causa— no tendrían capacidad económica acorde a la operación.
Real Central y los autos de lujo
La fiscal solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre:
Facturación electrónica
Empleados registrados
Cargas sociales
Capacidad operativa
Además, pidió datos a la CNRT para determinar si Real Central está habilitada para transporte y cuál es su flota.
Esta empresa es propietaria de 54 vehículos de lujo y colección, secuestrados en la mansión. Muchas cédulas estaban a nombre de familiares de Toviggino, y los peajes se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA.
Conexión internacional: Italia bajo la lupa
Otro eje de la investigación apunta a una posible derivación de fondos hacia Europa. La Fiscalía solicitó un exhorto a Italia para obtener información sobre el club Perugia, ante la sospecha de que parte del dinero habría sido utilizado para su compra.
Las medidas ya ordenadas por el juez
El juez Armella ya dispuso varias acciones, entre ellas:
Pedido al banco Credicoop sobre cuentas y movimientos de la AFA
Consulta sobre cajas de seguridad
Citación a contadores del organismo
Deberán declarar:
Umberto Mucelli
Claudio Bisurg (10 de marzo)
Agustín Honig, titular de Adcap Securities (3 de marzo)
Además, ordenó a la Policía Federal un estudio integral sobre el patrimonio de Banfield y su vínculo con Sur Finanzas.
Una causa que sigue creciendo
Con estos nuevos pedidos, la investigación entra en una etapa más profunda. La Justicia busca reconstruir el recorrido completo del dinero, determinar responsabilidades y establecer si existió una estructura organizada para el lavado de activos.
Mientras tanto, el expediente sigue sumando elementos que comprometen a dirigentes, empresarios y empresas vinculadas al fútbol argentino, en una causa que promete tener nuevas derivaciones en los próximos meses.