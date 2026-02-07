Piden rastrear fondos millonarios y empresas vinculadas a Toviggino

La causa apunta a un presunto esquema de lavado que involucra al Club Atlético Banfield, a la empresa Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, y a firmas vinculadas al entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Sur Finanzas fue sponsor y financista de varios clubes, y su operatoria es uno de los focos centrales del expediente. Durante allanamientos realizados en:

La sede de la AFA

Las oficinas de Sur Finanzas

El club Banfield

El domicilio del empresario teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillete

La Justicia secuestró documentación, celulares y computadoras, que actualmente están siendo peritados.

Empresas en la mira y sospechas millonarias

Uno de los puntos más sensibles de la causa gira en torno a TourProdEnter LLC, empresa presidida por Erica Gillete y vinculada a Faroni. En 2021, la firma firmó un contrato con la AFA para actuar como agente comercial en el exterior.

image

Según la investigación, esta compañía habría administrado más de 200 millones de dólares, de los cuales alrededor de 42 millones podrían haber sido desviados a empresas fantasma.

Ante este escenario, la Fiscalía solicitó un exhorto a Estados Unidos para conocer:

Registros societarios

Domicilios

Actas constitutivas

Beneficiarios finales de TourProdEnter y de otras firmas relacionadas: Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC. image

El objetivo es establecer quiénes fueron los verdaderos destinatarios del dinero.

Pedidos bancarios y financieros

Entre las medidas clave, Incardona solicitó información detallada sobre:

Cuentas bancarias de la AFA y TourProdEnter

Formularios de apertura

Firmas autorizadas

Transferencias hacia y desde Argentina

Contratos de asesoramiento y servicios

También pidió los convenios firmados por la empresa de Faroni con terceros en representación de la AFA.

Empresas vinculadas a Toviggino bajo investigación

La pesquisa también se extendió a compañías relacionadas con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y con una mansión de 105 mil metros cuadrados en Pilar. La Fiscalía pidió levantar el secreto bancario, fiscal y financiero de:

Nuevo Holding Bilbao S.A.

Soma SRL

Malte SRL

Malte es la empresa que brindó el servicio de VAR a la AFA y que adquirió el terreno donde luego se construyó la propiedad investigada.

En mayo de 2024, el inmueble fue comprado por Real Central SRL, a nombre de Luciano Pantano y su madre, una jubilada, quienes —según la causa— no tendrían capacidad económica acorde a la operación.

Real Central y los autos de lujo

La fiscal solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre:

Facturación electrónica

Empleados registrados

Cargas sociales

Capacidad operativa

Además, pidió datos a la CNRT para determinar si Real Central está habilitada para transporte y cuál es su flota.

Esta empresa es propietaria de 54 vehículos de lujo y colección, secuestrados en la mansión. Muchas cédulas estaban a nombre de familiares de Toviggino, y los peajes se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA.

Conexión internacional: Italia bajo la lupa

Otro eje de la investigación apunta a una posible derivación de fondos hacia Europa. La Fiscalía solicitó un exhorto a Italia para obtener información sobre el club Perugia, ante la sospecha de que parte del dinero habría sido utilizado para su compra.

Las medidas ya ordenadas por el juez

El juez Armella ya dispuso varias acciones, entre ellas:

Pedido al banco Credicoop sobre cuentas y movimientos de la AFA

Consulta sobre cajas de seguridad

Citación a contadores del organismo

Deberán declarar:

Umberto Mucelli

Claudio Bisurg (10 de marzo)

Agustín Honig, titular de Adcap Securities (3 de marzo)

Además, ordenó a la Policía Federal un estudio integral sobre el patrimonio de Banfield y su vínculo con Sur Finanzas.

Una causa que sigue creciendo

Con estos nuevos pedidos, la investigación entra en una etapa más profunda. La Justicia busca reconstruir el recorrido completo del dinero, determinar responsabilidades y establecer si existió una estructura organizada para el lavado de activos.

Mientras tanto, el expediente sigue sumando elementos que comprometen a dirigentes, empresarios y empresas vinculadas al fútbol argentino, en una causa que promete tener nuevas derivaciones en los próximos meses.