Axel Kicillof

Kicillof presidirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo

El gobernador asumirá el 15 de marzo en reemplazo de Máximo Kirchner. El pacto incluye respaldo a su gestión, reparto de cargos y busca evitar una interna en el peronismo provincial.

Axel Kicillof será el nuevo presidente del Partido Justicialista bonaerense luego de cerrar un acuerdo político con el kirchnerismo que puso fin a semanas de negociaciones internas. El gobernador de Buenos Aires reemplazará a Máximo Kirchner y asumirá formalmente el 15 de marzo, con el compromiso de contar con un fuerte respaldo partidario a su gestión y señales de proyección hacia 2027.

El entendimiento se terminó de sellar entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Dentro del nuevo esquema de autoridades, la vicegobernadora Verónica Magario ocupará la vicepresidencia primera, mientras que el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, será vicepresidente segundo. La secretaría general quedará en manos de Mariano Cascallares y Máximo Kirchner pasará a presidir el Congreso partidario. Leonardo Nardini continuará al frente de la Junta Electoral del partido.

image

La renovación de autoridades había sido convocada en diciembre por Máximo Kirchner y abría la posibilidad de una elección interna en medio de la tensión entre el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner y el espacio del mandatario provincial. Con el correr de las semanas se depuraron padrones y se avanzó en cuestiones administrativas, aunque persistieron diferencias entre ambas corrientes.

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires emitió un documento político en el que oficializó a Kicillof como su nuevo presidente y convocó a construir una "alternativa y esperanza" frente a las políticas de Javier Milei.

El peronismo bonaerense se posiciona como el "principal dique de contención" y destaca que el gobierno provincial asumió la responsabilidad de ser "red y escudo" para sostener la salud, la educación y la obra pública allí donde el Estado nacional "deserta".

Defensa de Cristina y mensaje interno

El comunicado incluye un fuerte respaldo a la ex presidenta, ratificando el "repudio absoluto a la injusta condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner", calificando el hecho como parte de una ofensiva contra el sistema democrático.

En clave electoral, el documento recuerda la victoria de septiembre pasado como prueba de que "a esta derecha se le puede ganar" y llama a la unidad para transformar la resistencia en una "alternativa política con vocación de futuro". "No alcanza con resistir. El desafío que tenemos por delante es ser, además de escudo, alternativa y esperanza", subraya el texto.

