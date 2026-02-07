Axel Kicillof será el nuevo presidente del Partido Justicialista bonaerense luego de cerrar un acuerdo político con el kirchnerismo que puso fin a semanas de negociaciones internas. El gobernador de Buenos Aires reemplazará a Máximo Kirchner y asumirá formalmente el 15 de marzo, con el compromiso de contar con un fuerte respaldo partidario a su gestión y señales de proyección hacia 2027.
Kicillof presidirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
El gobernador asumirá el 15 de marzo en reemplazo de Máximo Kirchner. El pacto incluye respaldo a su gestión, reparto de cargos y busca evitar una interna en el peronismo provincial.