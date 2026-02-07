Condenas por violencia, robos y reincidencia: tres fallos que marcaron la semana

El primero de los casos tuvo como protagonista a Víctor Eduardo González, quien fue condenado el pasado 5 de febrero de 2026 a seis meses de prisión de cumplimiento condicional.

image

La sentencia fue dictada en una audiencia de juicio abreviado realizada en la Unidad Fiscal CAVIG, tras comprobarse una serie de hechos reiterados de violencia de género, amenazas y desobediencia a órdenes judiciales.

La condena unificó tres legajos penales que documentaron agresiones sostenidas durante varios años contra la misma víctima, incluso cuando regían prohibiciones de acercamiento que fueron incumplidas de manera sistemática.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 21 de enero de 2023, frente a una iglesia del departamento 25 de Mayo, cuando González interceptó a la denunciante, la tomó del cuello, la arrojó al suelo y la golpeó en las piernas.

Otro hecho se registró el 25 de agosto de 2025, en Capital, al salir del Centro de Mediación Judicial, donde el acusado la intimidó con amenazas de muerte.

El tercer ataque se produjo el 21 de enero de 2026, cuando se presentó en el domicilio de la mujer pese a una nueva restricción. En ese contexto, arrojó un ladrillo dentro de la vivienda y la golpeó en la cabeza con una anchada, provocándole lesiones.

Por estos hechos, fue declarado responsable de lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, amenazas y desobediencia judicial, en concurso real. Además de la pena condicional, deberá cumplir reglas de conducta.

Intento de robo frustrado en Chimbas

El segundo caso ocurrió en el departamento Chimbas y terminó con una condena de prisión efectiva. El hecho se registró el 4 de febrero, cerca de las 2:50 de la madrugada, en una vivienda ubicada sobre calle Ramón Godoy, en el Loteo Santa Isabel.

image

El acusado, identificado como Castro, escaló un muro de casi tres metros, cruzó el techo, descendió al patio y superó un segundo paredón para ingresar a la propiedad. Una vez dentro, tomó una pava eléctrica con intención de sustraerla. Sin embargo, los ladridos del perro alertaron a la familia, que sorprendió al intruso en el interior de la casa.

El hombre fue reducido por los moradores y entregado a la Policía tras un llamado al 911. El objeto fue secuestrado como evidencia.

En audiencia judicial, Castro aceptó un juicio abreviado y fue condenado a diez meses de prisión efectiva por hurto agravado por escalamiento, pena que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

Reincidencia y prisión por el robo de una bicicleta

El tercer caso tuvo como imputado a Raúl David Santiago, un delincuente con antecedentes en la provincia, vinculado en el pasado a otros hechos delictivos y a maniobras de suplantación de identidad. Santiago fue juzgado en Flagrancia por un hurto agravado cometido el 20 de diciembre de 2025, en el departamento 25 de Mayo.

image

Aquella noche, alrededor de las 23:30, un niño de 10 años dejó su bicicleta apoyada frente a su casa, en el barrio Algarrobo. Santiago la tomó y escapó del lugar. Una cámara de seguridad captó el momento y permitió que la Policía lo localizara poco después, en inmediaciones de calle Medina y calle 3.

En una primera instancia, se había propuesto un acuerdo de juicio abreviado, pero el acusado lo rechazó y solicitó una junta médica para ser declarado inimputable. El planteo fue descartado tras determinarse que comprendía la criminalidad de sus actos.

Luego de una nueva audiencia realizada el 5 de febrero, Santiago aceptó la pena y fue condenado a dos meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia y prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

El historial delictivo del acusado incluye una causa por abigeato en 2024, donde brindó datos falsos sobre su identidad, y su presunta vinculación con una banda criminal.