Un descuido en vivo: Occhiato filtró cuánto factura Luzu TV

Sin embargo, mientras mostraba en pantalla las estadísticas internas, la cámara dejó ver durante unos segundos una columna que habitualmente permanece oculta: la de “ingresos estimados”. En ese espacio aparecía una cifra cercana a los 91.458 dólares correspondientes al mes de enero.

image

La filtración no tardó en viralizarse. Capturas del momento comenzaron a circular en X y otras plataformas, generando debates, especulaciones y repercusiones que rápidamente llegaron a la televisión y a los portales especializados en espectáculos.

A partir de ese episodio, se abrió una discusión sobre la verdadera rentabilidad del streaming. Mientras algunos usuarios consideraron que se trataba de un monto elevado, otros pusieron el foco en los costos que implica sostener una estructura como la de Luzu TV: salarios, estudios, producción, tecnología y logística.

Especialistas del sector remarcaron que, si bien se trata del canal de streaming más visto del país, la facturación debe analizarse en relación con el tamaño del proyecto. En ese sentido, advirtieron que los ingresos, aunque importantes, no necesariamente garantizan márgenes extraordinarios.

image

La situación también volvió a poner en debate los mitos sobre los salarios y ganancias de las figuras digitales, un tema que suele generar controversia en comparación con los medios tradicionales.

Por el momento, Occhiato no realizó declaraciones públicas sobre la filtración. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia el nivel de exposición que tienen los proyectos digitales y cómo un mínimo error puede transformar un festejo en una polémica nacional.

Mientras tanto, Luzu TV continúa rompiendo récords de audiencia, aunque ahora, además de sus contenidos, todas las miradas están puestas en su modelo de negocio y su estructura económica.