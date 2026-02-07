El sable de San Martín dejó el museo y viaja a Santa Fe en medio de polémica

Un símbolo que cambia de destino

El sable corvo es una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina. Fue utilizado por San Martín durante las campañas libertadoras y representa uno de los máximos símbolos de la independencia.

Hasta ahora, permanecía exhibido en el Museo Histórico Nacional. Con esta decisión, pasará a quedar bajo custodia militar permanente en el cuartel de los Granaderos, en Palermo, luego del acto oficial.

image

El presidente Javier Milei encabezará este sábado, desde las 19, la ceremonia por el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo, en el Campo de la Gloria, donde formalizará la entrega. En la actividad también participará el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Leonardo Raimundo.

El recorrido presidencial

Según la agenda oficial, Milei llegará en avión a Rosario y luego se trasladará en helicóptero hasta San Lorenzo. Desde allí se dirigirá por vía terrestre al lugar del acto. Estará acompañado por funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli.

El encuentro con las autoridades provinciales está previsto para las 18:45, minutos antes del inicio de la ceremonia central. En medio de la controversia, la Justicia Federal rechazó días atrás una medida cautelar que buscaba frenar el traslado del sable.

La jueza Macarena Marra Giménez consideró que no quedó probado que la donación del objeto al Estado haya incluido una obligación de mantenerlo exclusivamente en el museo.

image

Además, recordó que durante varias décadas el sable estuvo alojado en el cuartel de los Granaderos, luego de sufrir dos robos en los años 60, hasta que en 2015 fue restituido al museo por decreto presidencial.

Renuncias y reclamos

La polémica también tuvo consecuencias institucionales. María Inés Rodríguez Aguilar renunció a su cargo como directora del Museo Histórico Nacional tras la decisión del Gobierno.

La exfuncionaria sostuvo que el debate reavivó discusiones profundas sobre quién debe custodiar los bienes históricos del país. “Se volvió a instalar una mirada sectaria sobre el patrimonio”, expresó en declaraciones posteriores. También denunció presiones y episodios de hostigamiento en el marco del conflicto.

Mientras el sable ya se encuentra rumbo a Santa Fe, el debate sigue vigente. Para el Gobierno, la medida busca reforzar el vínculo histórico con el Regimiento de Granaderos. Para sectores culturales y académicos, se trata de una decisión que debilita el rol de los museos públicos.

Entre homenajes, protestas y reclamos, el símbolo sanmartiniano vuelve a quedar en el centro de una discusión que mezcla historia, política e identidad nacional.