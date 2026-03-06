Conocido delincuente cayó tras robar helados, un celular y romper un móvil

Segunda parada: una casa de familia

Lejos de detenerse, Jasi continuó su raid a solo 300 metros, sobre calle Chile. Allí, vio una vivienda con la puerta apenas abierta e ingresó. Su objetivo fue un celular que estaba sobre la mesa, pero no contó con la reacción de la dueña de casa. La mujer lo enfrentó, forcejeó con él —sufriendo lesiones en el proceso— y logró recuperar su teléfono para llamar a la Policía mientras perseguía al delincuente que escapaba nuevamente.

image

El final violento

La Policía, alertada por ambos hechos, logró interceptarlo en inmediaciones de calle Cereceto y Mendoza. Allí, Jasi mostró su faceta más violenta: se resistió al arresto agrediendo a los efectivos y lesionando a uno de ellos.

Una vez reducido y subido al patrullero, el descontrol fue total. El detenido comenzó a golpear su cabeza contra el vidrio de la puerta trasera y, a patadas, logró doblar el parante del móvil hacia afuera, provocando un daño visible en la unidad policial.

El caso fue resuelto rápidamente por el sistema de Flagrancia, bajo la órbita del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Eduardo García Thomas. En un juicio abreviado, Cristian Jasi fue condenado a 4 meses de prisión efectiva.

Sin embargo, debido a sus antecedentes, se le declaró la reincidencia, por lo que deberá cumplir la pena tras las rejas en el Servicio Penitenciario Provincial, sin posibilidad de beneficios.