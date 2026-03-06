Prisión preventiva para los imputados por el ataque al hombre en la Terminal

Hombre prendido fuego: detuvieron a dos mujeres trans y a un hombre

Los detenidos en el marco de la causa identificados como Hernán de Jesús Álvarez Maturano, Brisa Agostina Mallea González y Jonatan Exequiel Alanis. Durante la audiencia de formalización, los imputados optaron por no prestar declaración.

La defensa de los acusados cuestionó la medida cautelar solicitada por la fiscalía; sin embargo, el juez resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, considerando la gravedad del hecho y los elementos incorporados a la investigación.

En el marco de las tareas investigativas, los investigadores secuestraron botellas de alcohol, planos, imágenes y diversos informes médicos, que forman parte de las pruebas reunidas hasta el momento.

La causa fue caratulada como “homicidio en grado de tentativa”.

En cuanto al estado de la víctima, Jaime Rafael Pérez permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Marcial Quiroga, con pronóstico reservado y bajo estricta vigilancia médica.

El informe clínico indica que el paciente presenta un cuadro de alta complejidad, ya que el ataque afectó gravemente la zona del rostro y le provocó lesiones de consideración. Debido al compromiso severo de las vías respiratorias, el equipo médico decidió mantenerlo en coma farmacológico para monitorear su evolución y evaluar el alcance real de las lesiones internas provocadas por el fuego.

La investigación continuará durante los próximos meses mientras se analizan las pruebas reunidas y se aguardan avances en la recuperación de la víctima.