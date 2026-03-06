Por ataque y robo a una jubilada detuvieron a dos hermanos: incautaron armas y droga

image

En uno de los domicilios, ubicado en el Lote 2541 de Rivadavia, los policías secuestraron una importante cantidad de elementos sustraídos, entre ellos electrodomésticos, bicicletas y otros objetos que serían parte del botín robado. Sin embargo, el operativo también derivó en nuevos delitos.

En el lugar los efectivos encontraron dos revólveres y varias municiones, por lo que se inició una causa paralela por tenencia ilegítima de arma de fuego.

Además, durante la requisa hallaron alrededor de 100 envoltorios de cocaína, lo que dio origen a una investigación federal por presunto tráfico de estupefacientes. En ese contexto fue detenida una mujer identificada como Calivar, de 46 años, quien quedó vinculada a la causa federal y alojada en la Comisaría 34°.

En el caso intervienen la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, que investiga el robo a la jubilada, y la Justicia Federal, que tomó intervención por el hallazgo de la droga.