Un operativo realizado por la Brigada de Investigaciones Oeste de la Policía de San Juan permitió avanzar en el esclarecimiento de un violento robo ocurrido en el departamento Rivadavia, donde una mujer de 80 años fue agredida por delincuentes durante el asalto.
Por ataque y robo a una jubilada detuvieron a dos hermanos: incautaron armas y droga
