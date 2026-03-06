"
Por ataque y robo a una jubilada detuvieron a dos hermanos: incautaron armas y droga

La Policía detuvo a dos hermanos acusados de atacar y robar a una mujer de 80 años en Rivadavia. En los allanamientos secuestraron objetos robados, armas de fuego y 100 envoltorios de cocaína.

Un operativo realizado por la Brigada de Investigaciones Oeste de la Policía de San Juan permitió avanzar en el esclarecimiento de un violento robo ocurrido en el departamento Rivadavia, donde una mujer de 80 años fue agredida por delincuentes durante el asalto.

La investigación se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien relató que fue atacada por los autores del hecho mientras cometían el robo. A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a los presuntos responsables y solicitar medidas judiciales.

Con las órdenes correspondientes, los investigadores realizaron allanamientos en distintos domicilios del departamento. Durante el procedimiento detuvieron a dos hermanos de apellido Pavón, de 26 y 27 años, quienes quedaron vinculados a la causa por el robo.

En uno de los domicilios, ubicado en el Lote 2541 de Rivadavia, los policías secuestraron una importante cantidad de elementos sustraídos, entre ellos electrodomésticos, bicicletas y otros objetos que serían parte del botín robado. Sin embargo, el operativo también derivó en nuevos delitos.

En el lugar los efectivos encontraron dos revólveres y varias municiones, por lo que se inició una causa paralela por tenencia ilegítima de arma de fuego.

Además, durante la requisa hallaron alrededor de 100 envoltorios de cocaína, lo que dio origen a una investigación federal por presunto tráfico de estupefacientes. En ese contexto fue detenida una mujer identificada como Calivar, de 46 años, quien quedó vinculada a la causa federal y alojada en la Comisaría 34°.

En el caso intervienen la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, que investiga el robo a la jubilada, y la Justicia Federal, que tomó intervención por el hallazgo de la droga.

