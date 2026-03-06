Dos choferes de apps fueron asaltados violentamente en la misma noche

El joven no sufrió heridas y posteriormente se presentó en la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde radicó la denuncia. El segundo caso ocurrió ya en la madrugada del jueves, cerca de la 1, en el departamento Santa Lucía. La víctima fue Fernando Guardia, de 26 años, conductor de Uber.

De acuerdo con su testimonio, tomó un viaje en calle Porres, frente a la plaza del barrio Los Andes. Allí subió un pasajero por la puerta trasera del vehículo, pero casi de inmediato lo amenazó mostrándole un arma de fuego. En ese momento apareció otro sujeto por el lado del conductor y entre ambos lo redujeron. Los ladrones le robaron la billetera con unos 80.000 pesos de la recaudación y un teléfono celular, para luego darse a la fuga.

El hecho fue denunciado en la Subcomisaría Santa Lucía Este y la investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad.