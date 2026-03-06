"
Dos choferes de apps fueron asaltados violentamente en la misma noche

Un chofer de DiDi y otro de Uber fueron asaltados con armas en Pocito y Santa Lucía con menos de cuatro horas de diferencia. Les robaron celulares y dinero de la recaudación.

Dos conductores que trabajaban con aplicaciones de transporte fueron víctimas de violentos asaltos en menos de cuatro horas en distintos puntos de San Juan. Los ataques ocurrieron en Pocito y Santa Lucía, y en ambos casos los delincuentes utilizaron armas de fuego para concretar los robos.

El primero de los hechos ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 21, cuando Elías Páez, de 23 años, quien trabaja como chofer de moto para la aplicación DiDi, tomó un viaje a través de la plataforma con destino al barrio Teresa de Calcuta, en Pocito.

Según relató, al llegar a la esquina de calles Frías y Picasso fue interceptado por dos sujetos. En ese momento uno de ellos lo amenazó apuntándole con un arma de fuego. Los delincuentes le sustrajeron un celular Motorola y luego escaparon corriendo.

El joven no sufrió heridas y posteriormente se presentó en la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde radicó la denuncia. El segundo caso ocurrió ya en la madrugada del jueves, cerca de la 1, en el departamento Santa Lucía. La víctima fue Fernando Guardia, de 26 años, conductor de Uber.

De acuerdo con su testimonio, tomó un viaje en calle Porres, frente a la plaza del barrio Los Andes. Allí subió un pasajero por la puerta trasera del vehículo, pero casi de inmediato lo amenazó mostrándole un arma de fuego. En ese momento apareció otro sujeto por el lado del conductor y entre ambos lo redujeron. Los ladrones le robaron la billetera con unos 80.000 pesos de la recaudación y un teléfono celular, para luego darse a la fuga.

El hecho fue denunciado en la Subcomisaría Santa Lucía Este y la investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

