Dos conductores que trabajaban con aplicaciones de transporte fueron víctimas de violentos asaltos en menos de cuatro horas en distintos puntos de San Juan. Los ataques ocurrieron en Pocito y Santa Lucía, y en ambos casos los delincuentes utilizaron armas de fuego para concretar los robos.
Dos choferes de apps fueron asaltados violentamente en la misma noche
Un chofer de DiDi y otro de Uber fueron asaltados con armas en Pocito y Santa Lucía con menos de cuatro horas de diferencia. Les robaron celulares y dinero de la recaudación.