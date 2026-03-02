Trágico fallecimiento de un hombre de 81 años tras una gresca en Ausonia

WhatsApp Image 2026-03-02 at 09.55.11

Entre el tumulto y la confusión de la salida, un adolescente de apenas 16 años, chocó contra Vitale, provocando una caída que resultó irreversible. Mientras el personal de emergencias del 107 luchaba por estabilizar al anciano para llevarlo al Hospital Rawson, la policía intentaba reconstruir una escena cargada de angustia.

La justicia intervino de inmediato a través de la Dra. Elba Manni, quien dispuso el traslado del menor al CAD y la intervención de la Policía Científica.