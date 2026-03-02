"
Trágico fallecimiento de un hombre de 81 años tras una gresca en Ausonia

Lo que debía ser un festejo de carnaval en el Club Ausonia terminó en una tragedia irreparable durante la madrugada de este domingo.

Durante la madrugada en las inmediaciones del Club Ausonia los festejos de carnaval se tiñeron de luto. Ignacio Pablo Vitale, un jubilado de 81 años, terminó tendido sobre el asfalto de la Avenida Ignacio de la Roza, con sus oídos sangrando y la mirada perdida, luego de ser la víctima colateral de una pelea en la que nada tenía que ver. El hombre, que apenas pudo balbucear su nombre antes de ser trasladado en código rojo, fue el receptor de un impacto fatal cuando la seguridad del club expulsaba a un grupo de jóvenes que protagonizaban una gresca.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 09.55.11

Entre el tumulto y la confusión de la salida, un adolescente de apenas 16 años, chocó contra Vitale, provocando una caída que resultó irreversible. Mientras el personal de emergencias del 107 luchaba por estabilizar al anciano para llevarlo al Hospital Rawson, la policía intentaba reconstruir una escena cargada de angustia.

La justicia intervino de inmediato a través de la Dra. Elba Manni, quien dispuso el traslado del menor al CAD y la intervención de la Policía Científica.

