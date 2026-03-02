Durante la madrugada en las inmediaciones del Club Ausonia los festejos de carnaval se tiñeron de luto. Ignacio Pablo Vitale, un jubilado de 81 años, terminó tendido sobre el asfalto de la Avenida Ignacio de la Roza, con sus oídos sangrando y la mirada perdida, luego de ser la víctima colateral de una pelea en la que nada tenía que ver. El hombre, que apenas pudo balbucear su nombre antes de ser trasladado en código rojo, fue el receptor de un impacto fatal cuando la seguridad del club expulsaba a un grupo de jóvenes que protagonizaban una gresca.
Trágico fallecimiento de un hombre de 81 años tras una gresca en Ausonia
Lo que debía ser un festejo de carnaval en el Club Ausonia terminó en una tragedia irreparable durante la madrugada de este domingo.