La Unidad Fiscal de Instrucción de Delitos Especiales brindó detalles sobre el delicado estado de salud del hombre atacado con fuego en las últimas horas. El fiscal Francisco Pizarro confirmó que la víctima, identificada como Jaime Rafael Pérez, permanece internada en la terapia intensiva del Hospital Marcial Quiroga con un pronóstico reservado y bajo estricta vigilancia médica.
El hombre que fue quemado en la terminal de Ómnibus está en coma farmacológico
La mayor preocupación médica radica en el compromiso de las vías respiratorias, lo que mantiene al paciente en una situación crítica.