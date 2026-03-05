El hombre que fue quemado en la terminal de Ómnibus está en coma farmacológico

El informe clínico describe un cuadro de alta complejidad ya que el ataque afectó gravemente la zona del rostro y provocó lesiones de consideración. Debido al compromiso extremo en las vías respiratorias, los profesionales médicos decidieron mantener a Pérez en coma farmacológico para monitorear su evolución y determinar el alcance real del daño interno sufrido por el fuego.

Mientras el paciente lucha por su vida en estado crítico, la justicia avanza en la investigación tras la detención de tres sospechosos identificados como Hernán de Jesús Álvarez Maturano, Brisa Agostina Mallea González y Jonatan Exequiel Alanis. La fiscalía cuenta con el testimonio de testigos presenciales que resultan fundamentales para esclarecer cómo se produjo la discusión y quién fue el responsable de arrojar el alcohol. Además, existen registros de cámaras de seguridad que permitieron identificar a los implicados por su vestimenta al momento del hecho.