La jornada comenzó con intensos operativos de emergencias debido a dos accidentes de tránsito que dejaron como saldo a dos motociclistas internados. En ambos casos, la falta de visibilidad en los cruces de los laterales de la Avenida de Circunvalación habría sido el factor común.
Chocaron y hospitalizaron a dos motociclistas en Santa Lucía y Capital
Dos siniestros viales marcaron la mañana de este miércoles. Un joven salió despedido tras un violento impacto y un policía fue embestido mientras iba a trabajar.