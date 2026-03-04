"
San Juan 8 > Policiales > Santa Lucía

Chocaron y hospitalizaron a dos motociclistas en Santa Lucía y Capital

Dos siniestros viales marcaron la mañana de este miércoles. Un joven salió despedido tras un violento impacto y un policía fue embestido mientras iba a trabajar.

La jornada comenzó con intensos operativos de emergencias debido a dos accidentes de tránsito que dejaron como saldo a dos motociclistas internados. En ambos casos, la falta de visibilidad en los cruces de los laterales de la Avenida de Circunvalación habría sido el factor común.

Violento choque en Santa Lucía

El primer siniestro ocurrió en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y el lateral de Circunvalación, en el departamento de Santa Lucía.

Según las primeras informaciones, un Volkswagen Gol Trend, conducido por una mujer de 70 años, circulaba por el lateral de sur a norte. Al intentar atravesar la avenida, fue impactado por un motociclista que se dirigía de este a oeste. Debido a la velocidad del rodado menor, el conductor salió despedido por el aire. Fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson con heridas de consideración.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 08.45.20

Un policía herido en Capital

Casi en simultáneo, se registró otro incidente similar, esta vez en jurisdicción de Capital. Un Peugeot 206 que transitaba por el lateral de Circunvalación (de oeste a este) colisionó con una motocicleta Yamaha que circulaba de norte a sur.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 09.27.12

El conductor de la moto resultó ser un oficial de la Policía de San Juan que se dirigía a cumplir con su servicio. Aparentemente, el automovilista no observó la aproximación del motociclista y se produjo el impacto. El efectivo fue derivado al hospital, aunque fuentes oficiales indicaron que se encontraría fuera de peligro.

