Chocaron y hospitalizaron a dos motociclistas en Santa Lucía y Capital

Violento choque en Santa Lucía

El primer siniestro ocurrió en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y el lateral de Circunvalación, en el departamento de Santa Lucía.

Según las primeras informaciones, un Volkswagen Gol Trend, conducido por una mujer de 70 años, circulaba por el lateral de sur a norte. Al intentar atravesar la avenida, fue impactado por un motociclista que se dirigía de este a oeste. Debido a la velocidad del rodado menor, el conductor salió despedido por el aire. Fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson con heridas de consideración.