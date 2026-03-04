Parque de Mayo: un jubilado con una herida de bala fue trasladado al hospital

Según informaron fuentes policiales, el hombre es un militar retirado que atraviesa una difícil situación de salud física y mental. Al momento de ser asistido, llevaba consigo una mochila que contenía un arma de fuego y una carta dirigida a la obra social de las fuerzas armadas.

En el escrito, el jubilado expresaba su profundo malestar y realizaba un reclamo por la falta de respuestas ante un cuadro de cáncer en la vista que padece.