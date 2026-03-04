"
Parque de Mayo: un jubilado con una herida de bala fue trasladado al hospital

El hombre de 71 años, un militar retirado que padece cáncer, intentó quitarse la vida cerca del monumento a San Martín.

Una mañana de extrema tensión se vivió en el Parque de Mayo cuando un hombre de 71 años atentó contra su vida en plena vía pública. El hecho ocurrió en las inmediaciones del monumento a San Martín, donde el damnificado fue hallado con una herida de bala en la zona del torso, entre el abdomen y el tórax.

Según informaron fuentes policiales, el hombre es un militar retirado que atraviesa una difícil situación de salud física y mental. Al momento de ser asistido, llevaba consigo una mochila que contenía un arma de fuego y una carta dirigida a la obra social de las fuerzas armadas.

En el escrito, el jubilado expresaba su profundo malestar y realizaba un reclamo por la falta de respuestas ante un cuadro de cáncer en la vista que padece.

A pesar de la gravedad de la lesión, el hombre se encontraba consciente al momento de la llegada de las autoridades y pudo entablar comunicación con los efectivos policiales que le brindaron los primeros auxilios. Una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital, donde permanece internado bajo observación médica y psiquiátrica.

