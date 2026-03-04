Una mañana de extrema tensión se vivió en el Parque de Mayo cuando un hombre de 71 años atentó contra su vida en plena vía pública. El hecho ocurrió en las inmediaciones del monumento a San Martín, donde el damnificado fue hallado con una herida de bala en la zona del torso, entre el abdomen y el tórax.
Parque de Mayo: un jubilado con una herida de bala fue trasladado al hospital
El hombre de 71 años, un militar retirado que padece cáncer, intentó quitarse la vida cerca del monumento a San Martín.