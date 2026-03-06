Final feliz: hallaron a Santiago, el chico de 15 años que era buscado

La noticia trae un profundo alivio después de que su desaparición, ocurrida en la madrugada de este viernes, movilizara a toda la provincia. La Policía de San Juan había activado el protocolo del programa "San Juan Te Busca" y el pedido de ayuda de su familia se había vuelto viral en las redes sociales.

Todo se había desatado después de una discusión familiar. Santiago, alumno de la Escuela Industrial, había reprobado una materia, lo que generó "un pequeño altercado con la mamá", según relató su padre, quien reside en San Luis y viajaba a la provincia para sumarse a la búsqueda.