Final feliz: hallaron a Santiago, el chico de 15 años que era buscado

Fuentes policiales confirmaron a este diario que el adolescente fue hallado en buen estado de salud en las inmediaciones de su edificio. La angustiante búsqueda terminó con un resultado positivo, trayendo alivio a su familia y a toda la comunidad que se movilizó para encontrarlo.

La intensa búsqueda de Santiago Ortega Ochoa (15) llegó a su fin con la mejor noticia. Tras horas de enorme preocupación, el adolescente fue encontrado sano y salvo. Según confirmaron fuentes policiales a este diario, el joven fue localizado en las inmediaciones de su propio edificio de residencia, en la zona de avenida Libertador y Entre Ríos, en Capital.

La noticia trae un profundo alivio después de que su desaparición, ocurrida en la madrugada de este viernes, movilizara a toda la provincia. La Policía de San Juan había activado el protocolo del programa "San Juan Te Busca" y el pedido de ayuda de su familia se había vuelto viral en las redes sociales.

Todo se había desatado después de una discusión familiar. Santiago, alumno de la Escuela Industrial, había reprobado una materia, lo que generó "un pequeño altercado con la mamá", según relató su padre, quien reside en San Luis y viajaba a la provincia para sumarse a la búsqueda.

Aprovechando que todos dormían, el adolescente decidió irse de su casa. Antes de salir, dejó "una nota un tanto preocupante" para su hermano mayor, en la que expresaba su intención de viajar a San Luis en el colectivo de las 6:30. Sin embargo, nunca llegó a abordar esa unidad en la Terminal de Ómnibus.

Las cámaras de seguridad lo habían captado por última vez alrededor de las 4:45 de la madrugada en las cercanías de Laprida y Entre Ríos, pero luego se le perdió el rastro. Afortunadamente, el operativo de búsqueda y la difusión masiva del caso dieron sus frutos. Con el hallazgo de Santiago en buen estado, se desactiva el protocolo y termina la angustia para su familia.

