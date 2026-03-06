La intensa búsqueda de Santiago Ortega Ochoa (15) llegó a su fin con la mejor noticia. Tras horas de enorme preocupación, el adolescente fue encontrado sano y salvo. Según confirmaron fuentes policiales a este diario, el joven fue localizado en las inmediaciones de su propio edificio de residencia, en la zona de avenida Libertador y Entre Ríos, en Capital.
Final feliz: hallaron a Santiago, el chico de 15 años que era buscado
Fuentes policiales confirmaron a este diario que el adolescente fue hallado en buen estado de salud en las inmediaciones de su edificio. La angustiante búsqueda terminó con un resultado positivo, trayendo alivio a su familia y a toda la comunidad que se movilizó para encontrarlo.