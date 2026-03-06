La Fiesta de la Vendimia 2026, postergada para el domingo por lluvias y tormentas

De acuerdo con lo informado, la decisión se tomó tras evaluar los informes meteorológicos y las recomendaciones de Defensa Civil de Mendoza. “El cambio fue para preservar la seguridad y la integridad de los espectadores y de los trabajadores de la fiesta”, explicó el titular del organismo, Daniel Burrieza.

image Las 18 candidatas de la Vendimia 2026 con el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, al comienzo de la convivencia real.

El acto central incluye la elección de la sucesora de Alejandrina Funes, quien fue coronada en la edición anterior. Además, se confirmó que el cierre artístico del espectáculo estará a cargo del cantante Luciano Pereyra.

Por otra parte, la repetición del espectáculo fue programada para el miércoles 11 de marzo, según detallaron desde la organización. Las autoridades también recomendaron al público que asista el domingo tener en cuenta las condiciones del tiempo, ya que las tormentas previstas para el sábado podrían afectar algunos accesos y zonas de circulación en los alrededores del teatro griego.