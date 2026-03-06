La Fiesta de la Vendimia 2026, postergada para el domingo por lluvias y tormentas
El acto central y la coronación de la Reina Nacional de la Vendimia 2026 fueron reprogramados por pronóstico de lluvias y tormentas. El espectáculo se realizará el domingo y cerrará Luciano Pereyra.
El Gobierno de Mendoza decidió reprogramar el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 debido al pronóstico de lluvias y tormentas previsto para este sábado.
Según informaron las autoridades provinciales, el espectáculo principal y la coronación de la nueva reina nacional se realizarán finalmente el domingo desde las 22 horas en el Teatro Griego Frank Romero Day.
El anuncio fue realizado por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, junto al subsecretario de Cultura, Diego Gareca, durante una conferencia de prensa en el Auditorio Ángel Bustelo.
De acuerdo con lo informado, la decisión se tomó tras evaluar los informes meteorológicos y las recomendaciones de Defensa Civil de Mendoza. “El cambio fue para preservar la seguridad y la integridad de los espectadores y de los trabajadores de la fiesta”, explicó el titular del organismo, Daniel Burrieza.
El acto central incluye la elección de la sucesora de Alejandrina Funes, quien fue coronada en la edición anterior. Además, se confirmó que el cierre artístico del espectáculo estará a cargo del cantante Luciano Pereyra.
Por otra parte, la repetición del espectáculo fue programada para el miércoles 11 de marzo, según detallaron desde la organización. Las autoridades también recomendaron al público que asista el domingo tener en cuenta las condiciones del tiempo, ya que las tormentas previstas para el sábado podrían afectar algunos accesos y zonas de circulación en los alrededores del teatro griego.