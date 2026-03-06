Intensifican los trabajos para remover el camión varado por la creciente

Del operativo participan Vialidad Nacional, la Dirección Provincial de Vialidad de San Juan, la Municipalidad de Sarmiento, Defensa Civil, Bomberos de la Policía de San Juan y efectivos de la Policía de San Juan, quienes coordinan las maniobras para retirar el rodado y normalizar la circulación en el sector.

Durante la madrugada previa, la Policía de San Juan había dispuesto cortes preventivos de tránsito para evitar que otros vehículos intentaran cruzar el badén mientras se registraba la creciente, una medida que permitió prevenir nuevos incidentes en ese tramo de la Ruta Nacional 150.

Estado de las rutas tras las lluvias

Desde Vialidad Nacional informaron además que varias rutas de la provincia presentan sectores con arrastre de material y presencia de agua, por lo que se solicita circular con extrema precaución.

Entre los tramos a tener en cuenta se encuentran:

Ruta Nacional 40 Sur (San Juan – Mendoza): se registran badenes con arrastre y abundante agua en sectores de Mendoza.

Ruta Nacional 40 Norte (San Juan – Jáchal): transitable con precaución.

Ruta Nacional 40 (Huaco – límite con La Rioja): máxima precaución por badenes con arrastre.

Ruta Nacional 150 (Huaco – Ischigualasto) y (Jáchal – Rodeo): transitables con máxima precaución.

Ruta Nacional 141: habilitada entre las 7 y las 19 horas.

Ruta Nacional 20 (San Juan – San Luis): transitable.

Ruta Nacional 149 (Calingasta – Barreal) y en el departamento Iglesia: transitables.

Las autoridades reiteraron el pedido a los conductores de no intentar cruzar badenes con agua o con material arrastrado, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la ruta.