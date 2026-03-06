Ofertas en ChangoMâs: bazar, electro y muebles con grandes rebajas

Según informaron desde la compañía, los clientes podrán encontrar rebajas del 60%, 50% y hasta 40% en productos de bazar, electrodomésticos, muebles, maquillaje, fragancias, decoración del hogar, indumentaria y accesorios para el automotor, entre otros artículos.

La iniciativa busca ofrecer precios promocionales en una amplia variedad de productos para el hogar, permitiendo a los consumidores acceder a artículos con descuentos especiales durante tres días.