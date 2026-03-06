La cadena de supermercados ChangoMâs anunció el inicio de su Gran Feria de Liquidación, una propuesta comercial que incluye miles de productos con importantes descuentos en distintas categorías. La promoción se desarrolla del 6 al 8 de marzo en todas las sucursales del país y también a través de la plataforma de comercio electrónico MâsOnline.
Ofertas en ChangoMâs: bazar, electro y muebles con grandes rebajas
