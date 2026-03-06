"
Ofertas en ChangoMâs: bazar, electro y muebles con grandes rebajas

ChangoMâs lanzó una “Gran Feria de Liquidación” con descuentos de hasta 60% en bazar, electro, muebles y más. La promoción estará vigente hasta el 8 de marzo en tiendas y online.

La cadena de supermercados ChangoMâs anunció el inicio de su Gran Feria de Liquidación, una propuesta comercial que incluye miles de productos con importantes descuentos en distintas categorías. La promoción se desarrolla del 6 al 8 de marzo en todas las sucursales del país y también a través de la plataforma de comercio electrónico MâsOnline.

Según informaron desde la compañía, los clientes podrán encontrar rebajas del 60%, 50% y hasta 40% en productos de bazar, electrodomésticos, muebles, maquillaje, fragancias, decoración del hogar, indumentaria y accesorios para el automotor, entre otros artículos.

La iniciativa busca ofrecer precios promocionales en una amplia variedad de productos para el hogar, permitiendo a los consumidores acceder a artículos con descuentos especiales durante tres días.

La feria se realiza en el marco de las acciones comerciales impulsadas por GDN Argentina, empresa que opera diferentes formatos comerciales en el país, entre ellos Hiper ChangoMâs, Super ChangoMâs, Punto Mayorista y su plataforma de ventas online.

Actualmente la compañía cuenta con 93 tiendas distribuidas en 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, además de un centro de distribución propio en la provincia de Buenos Aires Province.

