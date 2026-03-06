El fuerte descargo de Ian Luca por su relación con Evangelina Anderson

"Tengo pruebas del romance. La historia comenzó en la famosa noche de chapada en el boliche y se fueron juntos. Los dos tenían claro la diferencia de edad y él la acompañó muchísimo en el duelo de la separación a ella", comenzó la conductora.

"Conoció a sus hijos, siempre con respeto. Fue a su casa y ella le dijo a sus hijos que era nada más que un amigo", agregó. Y luego comentó la primera gran diferencia que surgió entre los dos: "Llegaron a dormir juntos, compartían y ella tenía ropa en la casa de él. Él siempre tuvo claro que no era una novia pero ella en un momento le pide exclusividad".

En ese sentido, Yanina Latorre remarcó sobre las actitudes de Evangelina Anderson con Ian Lucas: "Muy celosa. De hecho adelante mío le hizo una escenita".

En cuanto al vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, destacó: “Lo sabía todo Masterchef, ellos chapaban en público, menos cuando fui yo. En las grabaciones chapaban atrás y delante de cámaras, estaban juntos. Todos sus compañeros lo sabían, a mí me tomaron de boluda. Él no se planteó contarlo y ella porque él es mucho más chico o no era el momento. Nunca pretendieron nada”.

Y cerró sobre el conocimiento que tenía todo el grupo del reality sobre lo que vivían y el conflicto que surgió entre los dos por las constantes declaraciones públicas y la forma en que ella negaba el vínculo.

“Todos el mundo los veían, se sacaban fotos, todo Masterchef les sacaba fotos. Cuando a él le preguntaban se reía y ella ninguneaba. Él se pudrió y la dejó porque ella lo negaba todo el tiempo. Hasta la grabación de la final se siguieron viendo. Eva estuvo en el programa de Vero Lozano y desmintió que hubiera pasado algo entre ellos, eso lo calentó y lo lleva a subir el comunicado”, concluyó la conductora.

El fuerte descargo de Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson

Ian Lucas rompió el silencio y por primera vez dio detalles de su vínculo con Evangelina Anderson con un contundente mensaje desde su cuenta en instagram.

"Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", comentó el cantante.

Y continuó aclarando el por qué de su silencio público sobre este tema: "Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad".

"Sinceramente lastima ver como esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene la oportunidad sin importar como me puedo sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando siempre la historia fue otra", agregó el cantante, sin mencionar a la modelo en ningún pasaje del texto.

Y cerró remarcando que sus sentimientos son reales: "Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino. Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad. Gracias a quienes me acompañan siempre y entiende que detrás de las redes o la prensa también hay una persona. No voy a hablar más del tema, gracias por el respeto".