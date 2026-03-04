La mañana de este miércoles se vio sacudida por un fuerte siniestro vial en pleno centro capitalino. Un remís que circulaba a elevada velocidad por Avenida Ignacio de la Roza, de oeste a este, impactó de atrás a una fila de vehículos que se encontraban detenidos, provocando un choque en cadena que involucró a un automóvil particular y a una motocicleta.
Un remisero chocó de lleno a un auto y una moto: hay tres heridos en Capital
Un violento choque en cadena ocurrió en el cruce de Avenida Central y Agustín Gnecco. El conductor del remís y dos niñas que viajaban en un Peugeot fueron hospitalizados.