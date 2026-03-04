Un remisero chocó de lleno a un auto y una moto: hay tres heridos en Capital

Mauricio Páez, el motociclista afectado fue uno de los que recibió el impacto final de la cadena. Por su parte, Cristian Pérez, conductor del Peugeot, relató a Canal 8 los momentos de tensión vividos ya que en el asiento trasero viajaban sus dos hijas. "Evidentemente no ha visto que estaban todos parados, no ha frenado y ha colisionado de lleno con el auto", explicaron sobre la maniobra del remisero.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 09.54.09 (1)

Traslado de heridos

Como consecuencia del choque, el conductor del remís fue asistido y trasladado con un fuerte golpe. Asimismo, las dos menores que iban en el Peugeot fueron derivadas al hospital Guillermo Rawson para ser revisadas, tras sufrir el efecto "latigazo" contra los asientos delanteros debido a la violencia del impacto.

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, manteniendo el tránsito restringido mientras se realizaban las pericias correspondientes.