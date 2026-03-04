"
Un remisero chocó de lleno a un auto y una moto: hay tres heridos en Capital

Un violento choque en cadena ocurrió en el cruce de Avenida Central y Agustín Gnecco. El conductor del remís y dos niñas que viajaban en un Peugeot fueron hospitalizados.

La mañana de este miércoles se vio sacudida por un fuerte siniestro vial en pleno centro capitalino. Un remís que circulaba a elevada velocidad por Avenida Ignacio de la Roza, de oeste a este, impactó de atrás a una fila de vehículos que se encontraban detenidos, provocando un choque en cadena que involucró a un automóvil particular y a una motocicleta.

El hecho se produjo en una zona de tránsito complicado debido a que la calle Las Heras se encuentra con calzada reducida por obras de pavimentación. Esta situación generó una larga fila de vehículos que esperaban el semáforo.

Según relataron los testigos, el conductor del remís no advirtió que los autos estaban frenados y colisionó de lleno contra la parte trasera de un Peugeot, el cual, por la fuerza del impacto, terminó embistiendo a una moto Yamaha que estaba adelante.

Mauricio Páez, el motociclista afectado fue uno de los que recibió el impacto final de la cadena. Por su parte, Cristian Pérez, conductor del Peugeot, relató a Canal 8 los momentos de tensión vividos ya que en el asiento trasero viajaban sus dos hijas. "Evidentemente no ha visto que estaban todos parados, no ha frenado y ha colisionado de lleno con el auto", explicaron sobre la maniobra del remisero.

Traslado de heridos

Como consecuencia del choque, el conductor del remís fue asistido y trasladado con un fuerte golpe. Asimismo, las dos menores que iban en el Peugeot fueron derivadas al hospital Guillermo Rawson para ser revisadas, tras sufrir el efecto "latigazo" contra los asientos delanteros debido a la violencia del impacto.

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, manteniendo el tránsito restringido mientras se realizaban las pericias correspondientes.

