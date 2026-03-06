"
Temporal: asistieron a 20 familias tras las lluvias y crecientes

Luego del temporal de lluvias y crecientes registrado entre la tarde-noche del jueves 5 de marzo y la madrugada de este viernes 6, el Gobierno provincial informó que 20 familias debieron ser asistidas en el departamento Sarmiento, una de las zonas más afectadas por el fenómeno climático.

Según indicó el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, la ayuda fue brindada a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, principalmente en las localidades de Pedernal y Los Berros, donde se registraron complicaciones producto de las precipitaciones y el escurrimiento de agua.

Las autoridades aclararon que, pese al impacto del temporal, no fue necesario evacuar a ninguna de las familias damnificadas, ya que la situación pudo ser contenida con asistencia directa en los hogares afectados.

Hasta el momento, otros municipios no solicitaron ayuda ni reportaron daños de magnitud derivados de las inclemencias climáticas. No obstante, desde el ministerio señalaron que se mantiene contacto permanente con la Municipalidad de Sarmiento para monitorear la situación y atender cualquier requerimiento de los vecinos.

En paralelo, autoridades provinciales encabezadas por el ministro Carlos Platero, junto a equipos técnicos, se trasladan hacia Jáchal, Caucete y el Gran San Juan con el objetivo de realizar un relevamiento en territorio y verificar si existen nuevas necesidades en las zonas que también registraron lluvias.

Desde el Gobierno provincial informaron que durante la jornada se realizará un seguimiento detallado de las áreas afectadas, para poder actuar de manera inmediata en caso de que surjan nuevas situaciones vinculadas a la emergencia climática.

