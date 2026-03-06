Luego del temporal de lluvias y crecientes registrado entre la tarde-noche del jueves 5 de marzo y la madrugada de este viernes 6, el Gobierno provincial informó que 20 familias debieron ser asistidas en el departamento Sarmiento, una de las zonas más afectadas por el fenómeno climático.
Temporal: asistieron a 20 familias tras las lluvias y crecientes
La ayuda fue brindada a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, principalmente en las localidades de Pedernal y Los Berros, donde se registraron complicaciones producto de las precipitaciones y el escurrimiento de agua.