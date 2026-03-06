Temporal: asistieron a 20 familias tras las lluvias y crecientes

Hasta el momento, otros municipios no solicitaron ayuda ni reportaron daños de magnitud derivados de las inclemencias climáticas. No obstante, desde el ministerio señalaron que se mantiene contacto permanente con la Municipalidad de Sarmiento para monitorear la situación y atender cualquier requerimiento de los vecinos.

En paralelo, autoridades provinciales encabezadas por el ministro Carlos Platero, junto a equipos técnicos, se trasladan hacia Jáchal, Caucete y el Gran San Juan con el objetivo de realizar un relevamiento en territorio y verificar si existen nuevas necesidades en las zonas que también registraron lluvias.

Desde el Gobierno provincial informaron que durante la jornada se realizará un seguimiento detallado de las áreas afectadas, para poder actuar de manera inmediata en caso de que surjan nuevas situaciones vinculadas a la emergencia climática.