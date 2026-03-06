UPCN pegó primero en los playoffs: sólido 3-0 ante San Lorenzo
El equipo sanjuanino venció 3-0 a San Lorenzo en Tucumán y quedó a un triunfo de las semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina.
UPCN San Juan Vóley comenzó con firmeza su participación en los playoffs de la Liga de Vóleibol Argentina. En el primer duelo de la serie de cuartos de final, el conjunto sanjuanino superó con claridad a San Lorenzo por 3-0 y quedó a un triunfo de meterse entre los cuatro mejores del torneo.
El partido se disputó este viernes en el Polideportivo Municipal de Monteros, en Tucumán, donde el equipo dirigido por Fabián Armoa mostró un juego sólido y dominante durante gran parte del encuentro.
UPCN se impuso con parciales de 25-15, 25-13 y 25-21. En los dos primeros sets marcó amplias diferencias gracias a su volumen de juego y efectividad en ataque, mientras que en el tercero debió sostener la ventaja cuando el conjunto azulgrana intentó reaccionar. El máximo anotador del partido fue Gerónimo Elgueta, quien sumó 12 puntos y fue una de las piezas clave del triunfo sanjuanino.
Con este resultado, UPCN se adelantó 1-0 en la serie de cuartos de final. El segundo partido se disputará este domingo desde las 17, nuevamente en Monteros. En caso de una nueva victoria, el conjunto sanjuanino sellará su clasificación a semifinales.
Si la serie queda igualada, el desempate se jugará el lunes en el mismo escenario.
El encuentro podrá verse por Fox Sports 2 y también a través del canal oficial de ACLAV en YouTube.
Síntesis
UPCN San Juan Vóley: Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta, Imanol Salazar, Matheuss Alejandro, Leon Meier, Alejandro Toro y Federico Trucco (L).
Entrenador: Fabián Armoa.
Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan.
San Lorenzo: Santiago Longo, Wilson Acosta, Pedro Ojuez, Rodrigo Soria, Ramiro Nielson, Valentín Durdos y Agustín Winer/Mauro Rojas Caruso (L).
Entrenador: Manuel Quiroga.
Ingresaron: Martín Godoy, Enzo Haureluk, Pedro Vanzetti, Bruno Forte.
Parciales: 25-15, 25-13 y 25-21.
Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán).