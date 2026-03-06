UPCN pegó primero en los playoffs: sólido 3-0 ante San Lorenzo

image

El partido se disputó este viernes en el Polideportivo Municipal de Monteros, en Tucumán, donde el equipo dirigido por Fabián Armoa mostró un juego sólido y dominante durante gran parte del encuentro.

image

UPCN se impuso con parciales de 25-15, 25-13 y 25-21. En los dos primeros sets marcó amplias diferencias gracias a su volumen de juego y efectividad en ataque, mientras que en el tercero debió sostener la ventaja cuando el conjunto azulgrana intentó reaccionar. El máximo anotador del partido fue Gerónimo Elgueta, quien sumó 12 puntos y fue una de las piezas clave del triunfo sanjuanino.