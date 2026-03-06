El nuevo Citroën C4 ya se encuentra disponible en San Juan, donde los interesados pueden conocerlo a través del concesionario oficial Citroën Lorenzo. El modelo, presentado recientemente en la costa argentina, llega al mercado local en sus versiones Plus y Max, ambas equipadas con motorización híbrida. Se trata del primer vehículo electrificado que Citroën comercializa en la Argentina, marcando un paso importante en la estrategia de innovación de la marca.
El nuevo Citroën C4 híbrido desembarcó en San Juan: cómo podés probarlo
