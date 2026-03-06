El nuevo Citroën C4 híbrido desembarcó en San Juan: cómo podés probarlo

El lanzamiento oficial del nuevo C4 híbrido en Argentina está previsto para marzo. En ese momento se darán a conocer las especificaciones técnicas completas de cada versión y los precios para el mercado nacional. Quienes deseen conocer el vehículo o recibir asesoramiento pueden acercarse a Citroën Lorenzo, concesionario oficial ubicado en Lateral Circunvalación Sur-Este 1575, en San Juan.

Grupo Lorenzo es uno de los grupos automotores más importantes de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. La empresa cuenta actualmente con 17 sucursales integradas, más de 500 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones. Su operación incluye la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Dentro de su portafolio se encuentran concesionarias oficiales de marcas como Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, JAC y Voge, además de Autoferia y Motoki, orientadas a la movilidad multimarca y eléctrica.