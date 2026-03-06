"
El nuevo Citroën C4 híbrido desembarcó en San Juan: cómo podés probarlo

El nuevo Citroën C4 híbrido ya está disponible en San Juan a través de Citroën Lorenzo. El modelo marca el debut de la electrificación de la marca en el mercado argentino.

El nuevo Citroën C4 ya se encuentra disponible en San Juan, donde los interesados pueden conocerlo a través del concesionario oficial Citroën Lorenzo. El modelo, presentado recientemente en la costa argentina, llega al mercado local en sus versiones Plus y Max, ambas equipadas con motorización híbrida. Se trata del primer vehículo electrificado que Citroën comercializa en la Argentina, marcando un paso importante en la estrategia de innovación de la marca.

El renovado C4 propone un concepto moderno y con una fuerte personalidad estética. Desde su debut en Europa se posicionó como uno de los referentes del segmento C Hatch, destacándose por un diseño distintivo que combina rasgos de diferentes categorías.

Su silueta integra elegancia, aerodinámica y líneas fluidas propias de los crossover, junto con la robustez y la posición de manejo elevada características de los SUV. El modelo también incorpora una nueva interpretación del programa Citroën Advanced Comfort, orientado a mejorar la experiencia de los ocupantes mediante mayor confort, ergonomía y tecnología.

El lanzamiento oficial del nuevo C4 híbrido en Argentina está previsto para marzo. En ese momento se darán a conocer las especificaciones técnicas completas de cada versión y los precios para el mercado nacional. Quienes deseen conocer el vehículo o recibir asesoramiento pueden acercarse a Citroën Lorenzo, concesionario oficial ubicado en Lateral Circunvalación Sur-Este 1575, en San Juan.

Grupo Lorenzo es uno de los grupos automotores más importantes de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. La empresa cuenta actualmente con 17 sucursales integradas, más de 500 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones. Su operación incluye la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Dentro de su portafolio se encuentran concesionarias oficiales de marcas como Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, JAC y Voge, además de Autoferia y Motoki, orientadas a la movilidad multimarca y eléctrica.

