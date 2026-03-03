Una violenta disputa en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus terminó con un hombre gravemente herido tras ser prendido fuego. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el damnificado ingresó caminando al centro asistencial en busca de ayuda, aunque sin documentación que permitiera su identificación inmediata en ese momento.
Un hombre fue prendido fuego tras una pelea en la Terminal
La víctima, identificada como Jaime Rafael Pérez, se encuentra en estado crítico y entubado tras el brutal ataque.