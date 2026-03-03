"
Un hombre fue prendido fuego tras una pelea en la Terminal

La víctima, identificada como Jaime Rafael Pérez, se encuentra en estado crítico y entubado tras el brutal ataque.

Una violenta disputa en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus terminó con un hombre gravemente herido tras ser prendido fuego. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el damnificado ingresó caminando al centro asistencial en busca de ayuda, aunque sin documentación que permitiera su identificación inmediata en ese momento.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima es Jaime Rafael Pérez, un hombre mayor de edad residente de la zona de Costa Canal. Según su propio relato antes de perder el conocimiento, fue rociado con alcohol y prendido fuego en medio de una gresca.

Debido a la gravedad de las quemaduras, la situación de Pérez es crítica. Actualmente se encuentra entubado e inconsciente.

La investigación: tres personas en la mira

La UFI Delitos Especiales, bajo la instrucción del Dr. Francisco Pizarro, tomó intervención directa en el caso para esclarecer lo sucedido. Las primeras informaciones indican que el ataque se produjo tras un encuentro en el que participaron otras tres personas.

  • Sospechosos: Según las líneas investigativas, Pérez habría estado acompañado por dos mujeres trans y un hombre.

  • El agresor: Los testimonios preliminares señalan al sujeto masculino como el responsable de arrojarle el alcohol y accionar el fuego. Hasta el momento se desconocen mayores detalles.

