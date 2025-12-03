Universitario volverá a tener una oportunidad histórica para regresar a los certámenes nacionales. El próximo 28 de marzo de 2026, el equipo sanjuanino disputará la reválida del Torneo del Interior B frente a Jockey Club de Tucumán, en un partido único que definirá al último clasificado al segundo torneo de clubes más importante del país.
Universitario busca volver a un torneo nacional y se juega todo en Tucumán
Universitario de San Juan jugará el 28 de marzo la reválida del Torneo del Interior B ante Jockey de Tucumán. El ganador accederá al certamen nacional y la “U” busca volver después de más de 20 años.