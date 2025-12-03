Universitario busca volver a un torneo nacional y se juega todo en Tucumán

El vencedor ingresará directamente al campeonato nacional, que se desarrollará entre abril y noviembre del próximo año. Para Universitario, la chance llega como premio a la sólida campaña realizada en el Torneo Regional Cuyano, donde finalizó en el 5° puesto de la tabla general y mantuvo posibilidades de entrar al cuadro final hasta la última fecha. Su desempeño combinó regularidad y competitividad, dos aspectos que consolidaron su crecimiento dentro del rugby cuyano.

La historia acompaña este presente de la “U”. Universitario es uno de los clubes sanjuaninos con mayor trayectoria en competencias nacionales, con participaciones en el Nacional de Clubes, el TDI A y el TDI B. En 2002 jugó el TDI A y el Nacional de Clubes, mientras que su última presencia en el TDI B fue en la temporada 2004/2005. Desde entonces, y especialmente en los últimos seis años, el club estuvo cerca de volver a la elite federada, pero sin lograr el salto definitivo.