Calor extremo: nuevamente, San Juan lideró el ranking nacional con 36,6°C

Para lo que resta del día no se esperan precipitaciones y la humedad se mantendrá baja. Sin embargo, el panorama cambiaría hacia el jueves por la tarde-noche: el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para el sector oeste de la provincia. El aviso anticipa tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de granizo, actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y acumulados de lluvia entre 30 y 50 mm.

En las zonas cordilleranas, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y nieve.

image

Las altas temperaturas también reavivaron las advertencias de profesionales de la salud por el riesgo de deshidratación en niños, uno de los grupos más vulnerables ante el calor extremo. Recomiendan hidratación constante, evitar la exposición entre las 11 y las 17, ambientes ventilados, reforzar la lactancia en bebés y limitar actividades físicas intensas.

image

También sugieren incorporar frutas y alimentos ricos en agua para ayudar a regular la temperatura corporal.

image

Las jornadas de calor extremo también afectan a las mascotas, que no regulan su temperatura como los humanos. Para evitar cuadros de golpe de calor, los especialistas recomiendan mantener una hidratación constante, con agua fresca y limpia siempre disponible, renovada varias veces al día. Se pueden ofrecer cubitos de hielo como forma de refresco.

Los animales deben permanecer en espacios sombreados y ventilados, evitando lugares cerrados o sin circulación de aire. Si están al aire libre, es fundamental garantizar sombra permanente o permitirles ingresar a la casa durante las horas más calurosas.

Los paseos deben evitarse entre las 11 y las 17 y, en días de calor extremo, se aconseja directamente suspenderlos. También se sugiere reducir la actividad física y ofrecer alimento solo en momentos más frescos.

Nunca se debe dejar a una mascota dentro de un vehículo, ni por pocos minutos, debido a la rápida acumulación de calor. Para refrescarlos de manera segura, se recomienda humedecer suavemente el pelaje en zonas como cuello, abdomen y patas, y ofrecer agua en pequeñas cantidades sin forzar la ingesta.

Entre los síntomas de alerta por golpe de calor se encuentran jadeo excesivo, salivación abundante, debilidad, vómitos, diarrea, desorientación o pérdida de conciencia. Ante cualquiera de estos signos, es necesario acudir de inmediato a un veterinario.