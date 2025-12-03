Scaloni y la lista para el Mundial 2026: quiénes podrían ser los 26 elegidos

La situación de las figuras históricas instala otro debate. Lionel Messi, que tendrá 38 años durante el torneo, mantiene su deseo de jugar, aunque aseguró que solo lo hará si alcanza plenitud física. Su rol en Inter Miami le permite regular cargas, pero el formato ampliado del Mundial exige una preparación distinta. Nadie imagina un plantel sin él, aunque su participación será más administrada que en 2022.

Nicolás Otamendi, a los 37, conserva competitividad en Benfica, pero su eventual convocatoria aparece asociada a un rol secundario ante la consolidación de Romero, Lisandro y Balerdi.

El recambio llega también por necesidad. La salida definitiva de Ángel Di María deja un espacio aún sin dueño en los extremos, mientras que Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Franco Armani parecen correr desde atrás frente a la aparición de nuevas alternativas y la exigencia de llegar con continuidad y ritmo.

Scaloni mantiene la estructura campeona de 2022: Emiliano "Dibu" Martínez y Gerónimo Rulli en el arco; Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Otamendi, Lisandro, Acuña, Nicolás Tagliafico y Juan Foyth en defensa; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Exequiel Palacios en el mediocampo; Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada y Messi en ataque. La base está, pero no todos tienen asegurado el viaje.

La gran novedad es la sobreoferta de talento. El técnico reconoció que “estamos pasados de jugadores”, frase que resume el momento del seleccionado. Almada y Balerdi dejaron de ser apuestas y ya se consolidaron, mientras una nueva camada irrumpe con fuerza.

Franco Mastantuono, la mayor promesa del fútbol argentino, debutó a los 17 y pelea por un lugar. Nicolás Paz suma méritos en Europa con técnica y versatilidad. Valentín Barco aparece como opción para la banda izquierda, un sector con necesidad de recambio. Echeverri, Giuliano Simeone, Santiago Castro, Buonanotte, Perrone y Alan Varela integran la lista de seguimiento constante.KAOYAJhMfFy8vmzMp2B+1w

Con seis meses por delante, Argentina combina la solidez del ciclo campeón con la incertidumbre de los veteranos y el empuje de una generación que reclama minutos. La confección de la lista será el primer gran filtro rumbo a un Mundial en el que la competencia interna alcanza su punto más alto desde la llegada de Scaloni.