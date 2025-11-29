"
Así será la pretemporada del nuevo River de Gallardo

Tras las despedidas de este viernes y luego de las vacaciones que el plantel ya inició, se reencontrarán en tres semanas para comenzar a preparar el 2026.

Borrón y cuenta nueva. Eso intentará hacer River cuando, tras las despedidas de jugadores con mucha historia y luego de unas largas vacaciones para un plantel golpeado, retome los entrenamientos el próximo 20 de diciembre. Los futbolistas que permanecerán en el club para la próxima temporada se reencontrarán en el predio de Ezeiza y luego de las fiestas es probable que viajen a San Martín de los Andes.

El momento de las despedidas ya pasó. Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Milton Casco, cuatro de los próceres de Madrid, más Miguel Ángel Borja y Federico Gattoni ya no volverán a entrenarse con la camiseta de River. El resto, este viernes comenzó su descanso y contará con tres semanas de licencia hasta volver a trabajar bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

El sábado 20 de diciembre el plantel volverá a juntarse en el River Camp para los exámenes médicos de rigor y las primeras prácticas livianas. Luego, habrá trabajo hasta el 3 de enero, seguramente con días libres en el medio por Navidad y Año Nuevo. La intención es que para entonces ya haya algún refuerzo acordado de los pedidos por el DT, aunque eso va por otro camino.

La duda está en cuál será el paso siguiente. A priori, la planificación del cuerpo técnico de Gallardo era viajar a San Martín de los Andes para realizar allí el grueso de la preparación previa al inicio de la competencia. La idea original contemplaba una estadía del domingo 4 de enero al jueves 15 o viernes 16 en el complejo de la ciudad neuquina, pero surgieron contratiempos inesperados.

El estado de los campos de juego está lejos de ser el ideal y por eso empieza a tomar fuerza la posibilidad de ir a Cardales, o a algún complejo cercano en Buenos Aires. Todo dependerá de cómo evolucionen las canchas en el próximo mes y qué decisión final toma Gallardo.

En parte, las salidas probablemente se compensarán con la presencia fija de varios de los juveniles que ganaron terreno en la última parte del año. Además de Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Santiago Lencina, pelearán por ser convocados Cristian Jaime, Joaquín Freitas, Thiago Acosta, Agustín Obregón, Ulises Giménez, Bautista Dadín, Facundo González y Agustín de la Cuesta, entre otros.

