Borrón y cuenta nueva. Eso intentará hacer River cuando, tras las despedidas de jugadores con mucha historia y luego de unas largas vacaciones para un plantel golpeado, retome los entrenamientos el próximo 20 de diciembre. Los futbolistas que permanecerán en el club para la próxima temporada se reencontrarán en el predio de Ezeiza y luego de las fiestas es probable que viajen a San Martín de los Andes.
Así será la pretemporada del nuevo River de Gallardo
Tras las despedidas de este viernes y luego de las vacaciones que el plantel ya inició, se reencontrarán en tres semanas para comenzar a preparar el 2026.