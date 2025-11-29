Así será la pretemporada del nuevo River de Gallardo

La duda está en cuál será el paso siguiente. A priori, la planificación del cuerpo técnico de Gallardo era viajar a San Martín de los Andes para realizar allí el grueso de la preparación previa al inicio de la competencia. La idea original contemplaba una estadía del domingo 4 de enero al jueves 15 o viernes 16 en el complejo de la ciudad neuquina, pero surgieron contratiempos inesperados.

El estado de los campos de juego está lejos de ser el ideal y por eso empieza a tomar fuerza la posibilidad de ir a Cardales, o a algún complejo cercano en Buenos Aires. Todo dependerá de cómo evolucionen las canchas en el próximo mes y qué decisión final toma Gallardo.

En parte, las salidas probablemente se compensarán con la presencia fija de varios de los juveniles que ganaron terreno en la última parte del año. Además de Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Santiago Lencina, pelearán por ser convocados Cristian Jaime, Joaquín Freitas, Thiago Acosta, Agustín Obregón, Ulises Giménez, Bautista Dadín, Facundo González y Agustín de la Cuesta, entre otros.