Cargaban 65 kilos de droga y pasaban por San Juan: tres mujeres detenidas

Tres mujeres fueron detenidas con 65 kilos de marihuana ocultos en mochilas infantiles. Es el tercer operativo reciente donde San Juan figura como punto de tránsito de cargas narco.

Un nuevo operativo antidrogas volvió a mostrar a San Juan como punto intermedio en el paso de cargamentos narco por rutas nacionales. Esta vez, tres mujeres quedaron detenidas luego de que Gendarmería Nacional encontrara más de 65 kilos de marihuana ocultos en mochilas infantiles dentro de un colectivo que viajaba desde Salta hacia Mendoza y tenía paso previsto por territorio sanjuanino.

El control se realizó el lunes por la tarde sobre la Ruta Nacional 38, en el ingreso norte a San Fernando del Valle de Catamarca. El colectivo, que se promocionaba como un “tour de compras”, fue detenido de manera rutinaria, pero los efectivos detectaron en la bodega tres bultos sospechosos que desprendían un fuerte olor a cannabis.

Con el apoyo de canes entrenados, los gendarmes abrieron los equipajes y encontraron 60 paquetes rectangulares escondidos dentro de mochilas con diseños infantiles. Tras las pruebas de campo, confirmaron que se trataba de marihuana: en total, 65 kilos 868 gramos de cannabis listos para ser transportados.

Las tres mujeres, todas argentinas y mayores de edad, quedaron inmediatamente detenidas y vinculadas a una causa por infracción a la Ley 23.737. El Juzgado Federal Nº 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca ordenaron el secuestro de la droga y el decomiso de elementos de interés.

Este hecho se suma a otros dos operativos recientes en los que San Juan también apareció como punto de tránsito de cargamentos narco que circulaban por rutas nacionales. En esta ocasión, el colectivo tenía previsto atravesar la provincia antes de llegar a Mendoza, lo que vuelve a poner bajo la lupa las rutas utilizadas por las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

