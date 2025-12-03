Un nuevo operativo antidrogas volvió a mostrar a San Juan como punto intermedio en el paso de cargamentos narco por rutas nacionales. Esta vez, tres mujeres quedaron detenidas luego de que Gendarmería Nacional encontrara más de 65 kilos de marihuana ocultos en mochilas infantiles dentro de un colectivo que viajaba desde Salta hacia Mendoza y tenía paso previsto por territorio sanjuanino.
Cargaban 65 kilos de droga y pasaban por San Juan: tres mujeres detenidas
Tres mujeres fueron detenidas con 65 kilos de marihuana ocultos en mochilas infantiles. Es el tercer operativo reciente donde San Juan figura como punto de tránsito de cargas narco.