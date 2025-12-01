"
Así quedaron los cruces del Regional Amateur para los sanjuaninos

El Consejo Federal confirmó los cruces de la Segunda Ronda del Regional Amateur. Cinco equipos sanjuaninos siguen en carrera y uno deberá viajar a Mendoza para disputar su serie.

La primera ronda del Torneo Regional Amateur llegó a su fin y el Consejo Federal oficializó los cruces que darán forma a la Segunda Ronda. En esta etapa participan cinco equipos de San Juan, cuatro de San Luis y siete de Mendoza. Aunque resta un partido por disputarse este lunes, no modificará a los clasificados sino solo su ubicación en la tabla.

Por San Juan avanzaron Unión de Villa Krause, Peñaflor, Sportivo Belgrano de Media Agua, Atlético Alianza y Árbol Verde de Jáchal. Dado que la provincia cuenta con cinco representantes, uno debía disputar su serie fuera del ámbito local. En este caso, Atlético Alianza deberá viajar a Mendoza para enfrentar a Atlético Argentino, equipo que clasificó segundo en su zona y que es reconocido por su hinchada numerosa en Guaymallén. El primer duelo será en la provincia vecina y la revancha en Santa Lucía.

Los otros cruces entre sanjuaninos garantizan que al menos dos equipos locales sigan avanzando. Sportivo Belgrano de Sarmiento se medirá con Unión, con definición en Villa Krause. Por su parte, Peñaflor jugará ante Árbol Verde de Jáchal, con inicio en el estadio Augusto Pulenta y cierre en el norte de la provincia. Los ganadores de estas series se enfrentarán en la Tercera Ronda.

El cronograma de la Segunda Ronda se disputará el 7 y 14 de diciembre de 2025. Estos son los emparejamientos:

  • Unión (Villa Krause) vs. Gral. Belgrano (Media Agua)

  • Sp. Árbol Verde (San Isidro) vs. Peñaflor (Villa Don Bosco)

  • Juventud Alianza (Santa Lucía) vs. Argentino (San José)

  • Dep. Eugenio Bustos vs. Fundación Amigos por el Deporte

  • Primero Zona 4 (Ferro o Huracán) vs. Pedal (San Rafael)

  • Pacífico (General Alvear) vs. Segundo Zona 4 (Ferro o Huracán)

  • Jorge Newbery (Villa Mercedes) vs. At. Concarán

  • Sp. Estudiantes (San Luis) vs. Def. de Belgrano (Justo Daract)

Los locales en el primer partido están indicados con (L).

La Tercera Ronda tendrá sus encuentros el 4 y 11 de enero de 2026, mientras que la Cuarta se disputará el 18 y 25 del mismo mes. Finalmente, la Quinta Ronda —la final de la región— se jugará el 1 y 8 de febrero de 2026, definiendo al representante que avanzará a la etapa nacional.

