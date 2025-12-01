La primera ronda del Torneo Regional Amateur llegó a su fin y el Consejo Federal oficializó los cruces que darán forma a la Segunda Ronda. En esta etapa participan cinco equipos de San Juan, cuatro de San Luis y siete de Mendoza. Aunque resta un partido por disputarse este lunes, no modificará a los clasificados sino solo su ubicación en la tabla.
Así quedaron los cruces del Regional Amateur para los sanjuaninos
El Consejo Federal confirmó los cruces de la Segunda Ronda del Regional Amateur. Cinco equipos sanjuaninos siguen en carrera y uno deberá viajar a Mendoza para disputar su serie.