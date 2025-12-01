Así quedaron los cruces del Regional Amateur para los sanjuaninos

Por San Juan avanzaron Unión de Villa Krause, Peñaflor, Sportivo Belgrano de Media Agua, Atlético Alianza y Árbol Verde de Jáchal. Dado que la provincia cuenta con cinco representantes, uno debía disputar su serie fuera del ámbito local. En este caso, Atlético Alianza deberá viajar a Mendoza para enfrentar a Atlético Argentino, equipo que clasificó segundo en su zona y que es reconocido por su hinchada numerosa en Guaymallén. El primer duelo será en la provincia vecina y la revancha en Santa Lucía.

Los otros cruces entre sanjuaninos garantizan que al menos dos equipos locales sigan avanzando. Sportivo Belgrano de Sarmiento se medirá con Unión, con definición en Villa Krause. Por su parte, Peñaflor jugará ante Árbol Verde de Jáchal, con inicio en el estadio Augusto Pulenta y cierre en el norte de la provincia. Los ganadores de estas series se enfrentarán en la Tercera Ronda.