Un espectacular vuelco se produjo esta siesta en el cruce de Avenida Ignacio de la Roza y Rastreador Calivar, en Rivadavia. Allí, el conductor de un Fiat Palio blanco perdió el control del vehículo por motivos que aún no están claros y terminó dado vuelta en plena avenida, obligando a desviar el tránsito en una zona de alta circulación.
Perdió el control y volcó en una avenida muy transitada de Rivadavia
Un Fiat Palio volcó esta siesta en Ignacio de la Roza y Rastreador Calivar. No hubo heridos y buscan determinar si la maniobra se debió a una falla, una brusca maniobra o algún otro factor.