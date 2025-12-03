"
Perdió el control y volcó en una avenida muy transitada de Rivadavia

Un Fiat Palio volcó esta siesta en Ignacio de la Roza y Rastreador Calivar. No hubo heridos y buscan determinar si la maniobra se debió a una falla, una brusca maniobra o algún otro factor.

Un espectacular vuelco se produjo esta siesta en el cruce de Avenida Ignacio de la Roza y Rastreador Calivar, en Rivadavia. Allí, el conductor de un Fiat Palio blanco perdió el control del vehículo por motivos que aún no están claros y terminó dado vuelta en plena avenida, obligando a desviar el tránsito en una zona de alta circulación.

Pese a la espectacularidad del siniestro, no se informaron personas heridas y, según testigos, los daños serían únicamente materiales. El auto quedó con las ruedas hacia arriba, ocupando parte de la calzada y generando preocupación entre los automovilistas que circulaban por el sector.

image

Efectivos de la Comisaría 13° fueron los primeros en llegar al lugar para relevar la escena y ordenar el tránsito. También fue notificada la UFI Delitos Especiales, aunque no intervendría formalmente al tratarse de un hecho sin víctimas.

Ahora, los investigadores buscan establecer qué originó el vuelco: si se trató de una maniobra brusca, una falla mecánica o algún otro factor que se determinará en las próximas horas.

