Francella sufrió un accidente en España y contó los detalles en TV

El accidente ocurrió tras una cena que había compartido con su hermano, una productora y la hija de ella. Con su habitual humor ácido, el protagonista de Homo Argentum confesó su indignación por la enorme cantidad de rotondas que hay en Fuerteventura, la localidad elegida para rodar el film que está promocionando actualmente en España.

"¿Qué hay detrás de esas rotondas? Porque no podés creer que haya otra rotonda tras otra. Salimos de una y viene otra, y viene otra, ¿hasta cuándo? Nunca terminan, nunca terminan. Y sigue, y sigue...", se preguntó asombrado.

Al tiempo que acto seguido señaló que "algunas no están iluminadas", lo que bien podría ser uno de los factores principales que podrían explicar las causas del accidente.

Fue allí que continuó con el relato: "Nos perdimos con el Waze y teníamos que retomar una rotonda. Cuando la retomamos, miro y veo que viene un auto con las luces prendidas. Digo, '¡Florencia!', ¡Pum! choque".

Y agregó que "saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante. Mi hermano también se lastimó, pegó su cabeza contra la cabeza de la hija de Florencia".

En tanto, de acuerdo al relato de Guillermo Francella sólo fue un susto, si bien se golpearon bastante. "Un susto tan grande, tan grande… Bajamos y, gracias a Dios, estábamos ilesos, pero con golpes", confió mientras confesó a pura sinceridad: "Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque filmaba al otro día".

Por último, el actor argentino reveló que de casualidad pasaba una ambulancia que los pudo auxiliar casi inmediatamente. "Justo parecía que ocurría a menudo, porque pasó una ambulancia en serio. Pasó muy rápido. Fue tan inmediato que parecía un ensayo", finalizó con su característico humor.