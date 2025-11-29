Por qué Franco Colapinto usa el 43, un número "maldito" con el que logró hacer historia

En Fórmula 4 Española, en la Toyota Racing Series y en la Fórmula Regional Europea volvió a lucirlo con orgullo. Incluso cuando debió cambiarlo en F3 y F2 por cuestiones reglamentarias, el 43 siguió siendo parte de su identidad.

Hasta que llegó Monza, su debut en la Fórmula 1, y el número volvió a aparecer en el chasis de un auto de la categoría reina, después de más de 40 años de ausencia en una grilla (el último que lo usó fue Stefan Bellof en el GP de Europa de 1983).

Un número "maldito"

Antes de Colapinto, el 43 apenas había tenido apariciones aisladas en la historia del campeonato. La mayoría fueron en las 500 Millas de Indianápolis cuando la carrera formaba parte del Mundial entre 1950 y 1960. Después, solo algunos pilotos lo usaron ocasionalmente en los años ‘70 y ‘80, casi siempre sin lograr clasificarse o sin poder largar.

Y hay otro dato que no pasa desapercibido: en más de 70 años de Fórmula 1, el número 43 jamás había sumado puntos.

El día que el "43" dejó de ser un número olvidado

La racha se rompió donde nadie lo esperaba. En el circuito urbano de Bakú, durante el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, Colapinto llevó al 43 a la historia grande. Clasificó 9° y terminó 8°, logrando sus primeros puntos en la categoría y convirtiéndose en el octavo argentino en lograrlo. Pero, además, selló un hito estadístico: por primera vez, el número 43 sumó puntos en la Fórmula 1.