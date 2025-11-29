"
Por qué Franco Colapinto usa el 43, un número "maldito" con el que logró hacer historia

Franco Colapinto lo rescató del olvido y lo convirtió en un símbolo personal. Lo que empezó como un homenaje, terminó como un hito.

En un deporte donde cada número tiene una historia y un significado, el 43 era un caso extraño: un dorsal sin protagonista en la era moderna y olvidado por los pilotos de Fórmula 1 durante décadas. Hasta que apareció Franco Colapinto.

El argentino no solo lo adoptó, sino que lo transformó en parte de su identidad deportiva y en un récord inesperado: es el único piloto que lo ha utilizado desde la implementación de los números permanentes en 2014 (desde ese año, cada piloto puede elegir un número fijo para toda su carrera, entre el 1 y el 99, con el 1 reservado para el campeón actual y el 17 retirado en honor a Jules Bianchi, y siempre que esté disponible).

Por qué el 43 de Franco Colapinto

Colapinto nunca dudó qué número llevar cuando llegó a la Fórmula 1. El 43 fue su elección natural, el mismo que usaba su padre, Aníbal Colapinto, en el automovilismo argentino. Ese número lo acompañó desde sus primeras carreras en karting y en las categorías en las que el reglamento le permitió mantenerlo.

En Fórmula 4 Española, en la Toyota Racing Series y en la Fórmula Regional Europea volvió a lucirlo con orgullo. Incluso cuando debió cambiarlo en F3 y F2 por cuestiones reglamentarias, el 43 siguió siendo parte de su identidad.

Hasta que llegó Monza, su debut en la Fórmula 1, y el número volvió a aparecer en el chasis de un auto de la categoría reina, después de más de 40 años de ausencia en una grilla (el último que lo usó fue Stefan Bellof en el GP de Europa de 1983).

Un número "maldito"

Antes de Colapinto, el 43 apenas había tenido apariciones aisladas en la historia del campeonato. La mayoría fueron en las 500 Millas de Indianápolis cuando la carrera formaba parte del Mundial entre 1950 y 1960. Después, solo algunos pilotos lo usaron ocasionalmente en los años ‘70 y ‘80, casi siempre sin lograr clasificarse o sin poder largar.

Y hay otro dato que no pasa desapercibido: en más de 70 años de Fórmula 1, el número 43 jamás había sumado puntos.

El día que el "43" dejó de ser un número olvidado

La racha se rompió donde nadie lo esperaba. En el circuito urbano de Bakú, durante el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, Colapinto llevó al 43 a la historia grande. Clasificó 9° y terminó 8°, logrando sus primeros puntos en la categoría y convirtiéndose en el octavo argentino en lograrlo. Pero, además, selló un hito estadístico: por primera vez, el número 43 sumó puntos en la Fórmula 1.

