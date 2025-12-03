Boca: Úbeda tomó una drástica decisión para enfrentar a Racing

Si bien se pensó que el experimentado delantero uruguayo Edinson Cavani reemplace a Milton Giménez por su flojo rendimiento en los últimos encuentros, lo cierto es que el oriundo del departamento charrúa de Salto aún tienen dolor en el psoas derecho y estará disponible pero irá al banco de suplentes ya que no lo ven a un ciento por ciento.

Con este panorama, la formación de Boca ante Racing estaría compuesta por Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, el chileno Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; el uruguayo Miguel Merentiel y Milton Giménez.KAOYAJhMfFy8vmzMp2B+1w

Leandro Brey, el arquero suplente de Boca, sumará minutos para la reserva en la final que Boca jugará frente a Gimnasia La Plata, en el estadio Florencia Sola, de Banfield.

Los restantes jugadores que estarán en el banco de suplentes, si es que no hay ningún lesionado durante las próximas prácticas, serán Marco Pellegrino, Nicolás Figal, el peruano Luis Advíncula, el chileno Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Malcom Braida, el español Ander Herrera, Kevin Zenón, Brian Aguirre y el uruguayo Edinson Cavani.