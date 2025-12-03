Las fotos de los looks en la gala de los Personajes del Año

Entre quienes dijeron presentes en la gala de Gente se destacaron las presencias de: Moria Casán, Mirtha Legrand, Mariana Fabbiani, Evangelina Anderson, Wanda Nara, Valeria Mazza, Nico Vázquez, Luck Ra, Diego Santilli y Analía Maiorana, Momi Giardina, Flor Jazmín Peña, Joaquín Levinton, Camila Mayan, Agustín Rada Aristarán, Darío Barassi, Maxi López, Yanina Latorre y Ángel de Brito, entre otros tantos.

Entre las mujeres predominó los vestidos largos al cuerpo, brillo y muchos color mientras que en los hombres se destacaron los trajes entallados con mucha elegancia.

Los cientos de invitados pasaron por la alfombra roja ambientada especialmente en el lugar y posaron ante los flashes fotográficos de todos los medios presentes cubriendo el evento en una gran noche.

PrimiciasYa te muestra las mejores imágenes de los famosos que dijeron presente en el evento de los Personajes del Año 2025 de la Revista Gente.

