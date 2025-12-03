Las fotos de los looks en la gala de los Personajes del Año
La Revista Gente organizó la tradicional gala de los Personajes del Año que estarán en la tapa. Primicias Ya mostró los looks de los protagonistas.
El martes por la noche el Faena Art Center de Puerto Madero recibió la visita de importantes figuras del espectáculo local en el marco de la gala de los Personajes del Año 2025 que organiza la Revista Gente.
La clásica fiesta que se realiza cada año contó con la presencia de muchos famosos que pasaron por la alfombra roja antes de ingresar al salón principal.
Todos ellos eligieron un look formal y de gala para una noche donde hubo reencuentros entre famosos, saludos y mucho estilo y glamour.
Entre quienes dijeron presentes en la gala de Gente se destacaron las presencias de: Moria Casán, Mirtha Legrand, Mariana Fabbiani, Evangelina Anderson, Wanda Nara, Valeria Mazza, Nico Vázquez, Luck Ra, Diego Santilli y Analía Maiorana, Momi Giardina, Flor Jazmín Peña, Joaquín Levinton, Camila Mayan, Agustín Rada Aristarán, Darío Barassi, Maxi López, Yanina Latorre y Ángel de Brito, entre otros tantos.
Entre las mujeres predominó los vestidos largos al cuerpo, brillo y muchos color mientras que en los hombres se destacaron los trajes entallados con mucha elegancia.
Los cientos de invitados pasaron por la alfombra roja ambientada especialmente en el lugar y posaron ante los flashes fotográficos de todos los medios presentes cubriendo el evento en una gran noche.
PrimiciasYa te muestra las mejores imágenes de los famosos que dijeron presente en el evento de los Personajes del Año 2025 de la Revista Gente.