Santa Lucía inauguró la plaza Fangio y confirmó la grilla de su Fiesta Nacional

El acto estuvo encabezado por el intendente Juan José Orrego, quien destacó la importancia urbanística y simbólica del renovado espacio público.

“Es una obra muy importante, en el corazón de nuestro departamento. Se hizo con fondos municipales y es un punto de encuentro para los vecinos”, afirmó. También remarcó el impacto económico que tendrá la nueva plaza para los comercios cercanos: “Este lugar va a generar un derrame porque la gente va a venir, se va a encontrar y también va a consumir en la zona”.