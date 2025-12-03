Santa Lucía inauguró la plaza Fangio y confirmó la grilla de su Fiesta Nacional
La Municipalidad de Santa Lucía inauguró la plaza Juan Manuel Fangio y confirmó la grilla de la Fiesta Nacional: Galleguillo, Abel Pintos, Omega y Dale Q’ Va animarán las tres noches.
La Municipalidad de Santa Lucía presentó este miércoles dos anuncios clave para el departamento: la inauguración de la nueva plaza Juan Manuel Fangio, ubicada en Libertador y Balcarce, y la confirmación de la grilla completa de la Fiesta Nacional de Santa Lucía, que se realizará del 12 al 14 de diciembre.
El acto estuvo encabezado por el intendente Juan José Orrego, quien destacó la importancia urbanística y simbólica del renovado espacio público.
“Es una obra muy importante, en el corazón de nuestro departamento. Se hizo con fondos municipales y es un punto de encuentro para los vecinos”, afirmó. También remarcó el impacto económico que tendrá la nueva plaza para los comercios cercanos: “Este lugar va a generar un derrame porque la gente va a venir, se va a encontrar y también va a consumir en la zona”.
Orrego resaltó el valor histórico del homenaje a Juan Manuel Fangio: “Para quienes amamos los fierros, reivindicar a una persona con una trayectoria como la de Fangio es fundamental. Poner en valor esta plaza es un orgullo para Santa Lucía”.
La grilla completa de la Fiesta Nacional de Santa Lucía
Durante la misma presentación, el intendente anunció oficialmente los artistas que encabezarán cada noche de la fiesta.
Viernes 12: Sergio Galleguillo abrirá la celebración con una noche cargada de folclore.
“Nos va a vestir esa noche bien cuyana y va a poner el folclore en su máximo esplendor”, expresó Orrego.
Sábado 13: el protagonista será Abel Pintos, uno de los artistas más convocantes del país.
“Es un artista que enamora con su voz y será una noche inolvidable”, destacó el jefe comunal.
Domingo 14: la fiesta cerrará con cuarteto.
“Va a estar en la previa Omega y el cierre será con Dale Q’ Va, dos bandas muy fuertes dentro del género”, informó.
Además del escenario principal, el municipio incorporará un escenario joven ubicado frente a la parroquia, destinado a artistas emergentes, academias y talleres locales. La propuesta busca equilibrar la presencia nacional con el talento del departamento.
“Santa Lucía va a tener tres noches increíbles. A eso se suma la parte litúrgica con la novena, la procesión y la misa”, agregó Orrego.