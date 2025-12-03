"
San Juan > Cuesta del Viento

Enviaron a la UFI Jáchal los resultados de las muestras tomadas en Cuesta del Viento

La Secretaría de Ambiente remitió dos informes técnicos del laboratorio CIPCAMI con los análisis realizados en distintos puntos de la cuenca del río Jáchal, en el marco de la investigación por la mortandad de peces.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable envió a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Jáchal los resultados de muestras analizadas por el Laboratorio CIPCAMI (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial). Se trata de dos informes técnicos solicitados por la Secretaría con el objetivo de aportar información para esclarecer la causa de muerte de los peces hallados en el Dique Cuesta del Viento el pasado 4 de noviembre y colaborar con la investigación en curso.

El primero de los informes corresponde al análisis de los monitoreos realizados durante el año 2025 en la cuenca del río Jáchal, en los puntos PMP1 (Río Las Taguas, previo confluencia Arroyo Turbio); PMP7 (Río La Palca, aguas arriba confluencia Río Blanco); PMP9 (Río Jáchal, aguas abajo del dique Cuesta del Viento); y PMP36 (Río Blanco, previo confluencia con Río La Palca). En estos monitoreos no se registraron valores superiores a la Línea Base Ambiental determinada por CIPCAMI a partir de datos históricos de la cuenca.

El segundo informe detalla los resultados de un monitoreo realizado el 5 de noviembre en distintos puntos estratégicos: Río Jáchal aguas abajo del Dique Cuesta del Viento; embarcadero del Dique Cuesta del Viento; Río Iglesia previo a su desembocadura en el dique; y embarcadero Náutica, junto a la playa Lamaral, también en Cuesta del Viento.

Los análisis determinaron que no se detectaron valores superiores a los niveles guía en ninguno de los parámetros evaluados en campo para todos los puntos (pH, CE, temperatura, OD, turbidez STD). Tampoco se registraron valores superiores a los niveles guía del Anexo 1 del Decreto 007/2024.

En el punto PMP9, Río Jáchal, aguas abajo del dique, no se detectaron valores por encima de los niveles guía del Anexo 1 del Decreto 007/2024, ni presencia de cianuro, mercurio o nitritos. Lo mismo ocurrió en el punto Río Iglesia, previo a su desembocadura al dique; en el punto de monitoreo 1, embarcadero del dique Cuesta del Viento; y en el embarcadero Náutica, junto a playa Lamaral: en ninguno se registró presencia de cianuro, mercurio o nitritos.

La Secretaría también solicitó al laboratorio los datos históricos de monitoreos correspondientes a la cuenca Río Jáchal – Cuesta del Viento 2025, los cuales fueron adjuntados al informe remitido a la UFI. Además, se enviaron los informes realizados por el Área Técnica de la Dirección de Conservación, elaborados tras las inspecciones efectuadas los días 20 y 26 de noviembre, con el fin de aportar todos los antecedentes ambientales pertinentes para la investigación.

