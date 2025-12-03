La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable envió a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Jáchal los resultados de muestras analizadas por el Laboratorio CIPCAMI (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial). Se trata de dos informes técnicos solicitados por la Secretaría con el objetivo de aportar información para esclarecer la causa de muerte de los peces hallados en el Dique Cuesta del Viento el pasado 4 de noviembre y colaborar con la investigación en curso.
Enviaron a la UFI Jáchal los resultados de las muestras tomadas en Cuesta del Viento
