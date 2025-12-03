Enviaron a la UFI Jáchal los resultados de las muestras tomadas en Cuesta del Viento

Los análisis determinaron que no se detectaron valores superiores a los niveles guía en ninguno de los parámetros evaluados en campo para todos los puntos (pH, CE, temperatura, OD, turbidez STD). Tampoco se registraron valores superiores a los niveles guía del Anexo 1 del Decreto 007/2024.

En el punto PMP9, Río Jáchal, aguas abajo del dique, no se detectaron valores por encima de los niveles guía del Anexo 1 del Decreto 007/2024, ni presencia de cianuro, mercurio o nitritos. Lo mismo ocurrió en el punto Río Iglesia, previo a su desembocadura al dique; en el punto de monitoreo 1, embarcadero del dique Cuesta del Viento; y en el embarcadero Náutica, junto a playa Lamaral: en ninguno se registró presencia de cianuro, mercurio o nitritos.

La Secretaría también solicitó al laboratorio los datos históricos de monitoreos correspondientes a la cuenca Río Jáchal – Cuesta del Viento 2025, los cuales fueron adjuntados al informe remitido a la UFI. Además, se enviaron los informes realizados por el Área Técnica de la Dirección de Conservación, elaborados tras las inspecciones efectuadas los días 20 y 26 de noviembre, con el fin de aportar todos los antecedentes ambientales pertinentes para la investigación.