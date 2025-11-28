UPCN será local en un Tour de la Liga Argentina después de tres años

UPCN San Juan Vóley volverá a jugar en casa como anfitrión de un Tour de la Liga de Vóleibol Argentina, luego de tres años sin organizar esta instancia en San Juan. El Tour 3 de la fase regular de la LVA 2025/26 se disputará del 4 al 7 de diciembre en el estadio de calle General Acha y reunirá a los 10 equipos de la competencia.
Del jueves 4 al domingo 7 de diciembre se jugarán 14 partidos en el estadio de UPCN, en jornadas que comenzarán a las 11 (jueves y domingo) y a las 15 (viernes y sábado), extendiéndose hasta la noche.