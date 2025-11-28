UPCN será local en un Tour de la Liga Argentina después de tres años

La última vez que UPCN fue sede de un Tour de LVA fue en la temporada 2022/2023, entre el 17 y 20 de noviembre de 2022. Después de aquella edición, los partidos oficiales en San Juan se dieron únicamente en Play Offs de Liga Argentina y luego en la Liga Nacional 2025, por lo que este regreso como local en fase regular vuelve a abrir las puertas para que el público pueda ver en acción a todos los equipos de la LVA.

Del jueves 4 al domingo 7 de diciembre se jugarán 14 partidos en el estadio de UPCN, en jornadas que comenzarán a las 11 (jueves y domingo) y a las 15 (viernes y sábado), extendiéndose hasta la noche.