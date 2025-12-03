Histórico San Juan Escribe: cumplió 10 años y Martín destacó la participación

En esta edición participaron todas las categorías tradicionales de Escritores Mayores —Cuento, Novela, Poesía y Literatura Infanto-juvenil— y la Sección Escritores Menores, destinada a jóvenes de entre 10 y 17 años. Además, se sumó por primera vez la categoría San Juan Escribe de Oro, que celebró los diez años del certamen convocando a autores destacados de ediciones anteriores.

Durante el acto, la emoción se hizo sentir cuando se dieron a conocer los ganadores del San Juan Escribe 2025, una lista que refleja la diversidad creativa y la fuerza literaria que atraviesa la provincia.Ganadores San Juan Escribe 2025 SECCIÓN I – Escritores Mayores

Categoría Cuento

• 1° – “La respiración mínima” (seudónimo Laüe C.) — Gustavo Nahuel Cabello

• 2° – “Barro, tal vez” (seudónimo El Escaramujo) — Juan Pablo Cáceres

Categoría Novela

• 1° – “Desierta” (seudónimo Linda Correa Cranwell) — María Luz Azcona Beltrán

• 2° – “202X” (seudónimo Fawkes) — Maximiliano Martín

Categoría Poesía

• 1° – “Manual para incendiar el desierto” (seudónimo Papel Quebrado) — Pablo Sebastián Berrondo

• 2° – “En la rama de este dolor” (seudónimo Simón Gauna) — Pablo Daniel Díaz Ortega

Categoría Literatura Infanto-juvenil

• 1° – “El Holandés Errante” (seudónimo Malatesta) — Matías Andrés Poblete Olivares

• 2° – “Pequeños Poemas Despeinados” (seudónimos Farolera y Begú) — María Agostina Carrera y Guillermina Inés Cortéz Sarasúa

SECCIÓN II – Escritores Menores

Categoría Revelación Escolar

• 1° – “Pacto de silencio” (seudónimo Blue Silence) — Colegio Dr. Bernardo A. Houssay

Categoría Revelación Juvenil Individual

• 1° – “Historia de un amor” (seudónimo Gringo) — Luis Carpino Ortíz

SECCIÓN III – San Juan Escribe de Oro

Categoría Escritores de Oro

• 1° – “Voces que” (seudónimo Voci Ricamate) — Adriana Estela Luna

“Este año participaron más de 30 escuelas”

En diálogo con Canal 8, Martín subrayó el crecimiento del certamen y la marcada participación escolar: “San Juan Escribe cumplió 10 años y esta tarde premiaron a sus ganadores. La participación creció considerablemente respecto al año pasado”, señaló. Recordó que en sus primeras ediciones eran pocos los escritores inscriptos, pero con el tiempo el concurso fue ganando volumen y visibilidad.

Martín destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación: “Nosotros pusimos la impronta de fomentar San Juan Escribe en las escuelas y eso fue clave. Este año participaron más de 30 escuelas, de todos los departamentos”.

Resaltó también que los alumnos pudieron competir de forma individual o grupal, como curso o año completo, y que llegaron delegaciones de Hachal, Calingasta, Sarmiento y el resto de los 19 departamentos. En total, según precisó el vicegobernador, participaron más de 550 escritores, una cifra que marca un récord para el certamen.

La Ley de Emergencia Hídrica entró en escena

Tras la premiación, el foco de la conferencia viró hacia la Legislatura. Martín confirmó que la Ley de Emergencia Hídrica regresará al recinto el 11 o 18 de diciembre, luego de ser enviada otra vez a comisión para corregir aspectos técnicos.

“Es importante haberla devuelto a las comisiones para corregir cuestiones puntuales. Si Dios quiere, la vamos a aprobar”, aseguró.

La discusión se tensó a partir del pedido del Gobierno provincial para incorporar a Obras Sanitarias (OS) al régimen de emergencia, lo que habilitaría contrataciones directas y mayor margen operativo. El bloque justicialista mantuvo su rechazo, argumentando que OS ya posee facultades suficientes para gestionar obras y compras.

Con el compromiso del vicegobernador, la Legislatura se encamina a una sesión clave que definirá el rumbo de la política hídrica en plena crisis provincial.