Histórico San Juan Escribe: cumplió 10 años y Martín destacó la participación
San Juan Escribe celebró su décima edición con récord de participación escolar y más de 550 escritores. Fabián Martín destacó el crecimiento del certamen y anticipó el regreso del debate por la Ley de Emergencia Hídrica.
San Juan Escribe celebró este miércoles su décima edición con un acto cargado de emoción y mucha presencia del sector cultural. El lobby del Teatro del Bicentenario se colmó de autores, docentes, familias y autoridades provinciales para acompañar la entrega de premios del certamen literario más importante de la provincia.
Entre los presentes estuvo el vicegobernador Fabián Martín, quien destacó el crecimiento sostenido del concurso y el rol central de las escuelas en esta edición.
El encuentro reunió a finalistas del 2025, a ganadores de ediciones anteriores y a una comunidad literaria que ya reconoce al concurso como un espacio que impulsa la palabra escrita, fomenta la creatividad y mantiene viva la identidad cultural sanjuanina.
En esta edición participaron todas las categorías tradicionales de Escritores Mayores —Cuento, Novela, Poesía y Literatura Infanto-juvenil— y la Sección Escritores Menores, destinada a jóvenes de entre 10 y 17 años. Además, se sumó por primera vez la categoría San Juan Escribe de Oro, que celebró los diez años del certamen convocando a autores destacados de ediciones anteriores.
Durante el acto, la emoción se hizo sentir cuando se dieron a conocer los ganadores del San Juan Escribe 2025, una lista que refleja la diversidad creativa y la fuerza literaria que atraviesa la provincia.Ganadores San Juan Escribe 2025SECCIÓN I – Escritores Mayores
En diálogo con Canal 8, Martín subrayó el crecimiento del certamen y la marcada participación escolar: “San Juan Escribe cumplió 10 años y esta tarde premiaron a sus ganadores. La participación creció considerablemente respecto al año pasado”, señaló. Recordó que en sus primeras ediciones eran pocos los escritores inscriptos, pero con el tiempo el concurso fue ganando volumen y visibilidad.
Martín destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Educación: “Nosotros pusimos la impronta de fomentar San Juan Escribe en las escuelas y eso fue clave. Este año participaron más de 30 escuelas, de todos los departamentos”.
Resaltó también que los alumnos pudieron competir de forma individual o grupal, como curso o año completo, y que llegaron delegaciones de Hachal, Calingasta, Sarmiento y el resto de los 19 departamentos. En total, según precisó el vicegobernador, participaron más de 550 escritores, una cifra que marca un récord para el certamen.
La Ley de Emergencia Hídrica entró en escena
Tras la premiación, el foco de la conferencia viró hacia la Legislatura. Martín confirmó que la Ley de Emergencia Hídrica regresará al recinto el 11 o 18 de diciembre, luego de ser enviada otra vez a comisión para corregir aspectos técnicos.
“Es importante haberla devuelto a las comisiones para corregir cuestiones puntuales. Si Dios quiere, la vamos a aprobar”, aseguró.
La discusión se tensó a partir del pedido del Gobierno provincial para incorporar a Obras Sanitarias (OS) al régimen de emergencia, lo que habilitaría contrataciones directas y mayor margen operativo. El bloque justicialista mantuvo su rechazo, argumentando que OS ya posee facultades suficientes para gestionar obras y compras.
Con el compromiso del vicegobernador, la Legislatura se encamina a una sesión clave que definirá el rumbo de la política hídrica en plena crisis provincial.