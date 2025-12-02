Racing eliminó a Tigre y jugará la semifinal ante Boca

A esto se sumó la bronca generalizada por el penal de Felipe Zenobio a Tomás Conechny, una acción que para Racing fue clarísima pero que ni Andrés Merlos ni el árbitro asistente Pablo Dóvalo, desde el VAR, decidieron sancionar. La jugada encendió la indignación en el plantel y en todo el mundo académico.

La despedida de Arias y la aparición del nuevo héroe

Otro condimento emocional atravesó la noche: la despedida de Gabriel Arias, ídolo y arquero multicampeón de la institución. Conmovido, el público le dedicó una ovación que recorrió todo el estadio. Pero la historia también necesitaba un protagonista nuevo, y ahí apareció Facundo Cambeses.

El flamante arquero de Racing se agigantó en la definición por penales y atajó dos disparos claves, convirtiéndose en el héroe que sostuvo el sueño académico. Su actuación fue determinante para conseguir el pase y encendió la ilusión de los hinchas.

Ahora, el equipo de Gustavo Costas ya piensa en Boca, su rival del próximo fin de semana en la Bombonera, donde buscará meterse en la gran final.

¿Cuándo se juega Boca vs Racing?

Según lo previsto, el Boca vs Racing se disputará el sábado 6 o el domingo 7 de diciembre, a confirmar oficialmente en las próximas horas. El duelo se llevará a cabo en la Bombonera, ya que el Xeneize es el mejor posicionado en la tabla entre ambos.

En cuanto se defina el horario, la Liga Profesional lo comunicará en sus canales oficiales, pero todo indica que será uno de los encuentros más esperados del año por la magnitud.

Últimos antecedentes de Boca vs Racing

Si revisamos los últimos cinco compromisos entre ambos, se ve una leve superioridad de Racing, con tres victorias, mientras que Boca obtuvo un triunfo y hubo un empate. El duelo más reciente terminó 1-1 en la Bombonera.

Últimos cinco partidos entre ambos:

09/08/2025 – Liga Profesional Argentina: Boca Juniors 1-1 Racing Club

Boca Juniors 1-1 Racing Club 08/02/2025 – Liga Profesional Argentina: Racing Club 2-0 Boca Juniors

Racing Club 2-0 Boca Juniors 14/09/2024 – Liga Profesional Argentina: Racing Club 2-1 Boca Juniors

Racing Club 2-1 Boca Juniors 10/03/2024 – Copa de la Liga Profesional: Boca Juniors 4-2 Racing Club

Boca Juniors 4-2 Racing Club 24/10/2023 – Copa de la Liga Profesional: Racing Club 2-1 Boca Juniors

Formato de las semifinales de la Liga Profesional

Las semifinales de la Liga Profesional mantienen el mismo formato que se ha utilizado en la presente edición del torneo. El ganador se definirá en 90 minutos, y en caso de igualdad al término del tiempo reglamentario, el partido irá a tiempo extra. Si la paridad persiste, todo se resolverá mediante una definición por penales para conocer al finalista del torneo de clausura de la Liga Profesional.